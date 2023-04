Harga Ikan dan Sayur Lokal di Pasar Kandangan Naik, Pedagang Sebut Dampak Banjir

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Sejumlah bahan makanan di Pasar Kandangan kawasan Pasar Losbatu mengalami kenaikan harga.

Pantauan banjarmasinpost.co.id, harga ikan haruan dikisaran Rp 60 ribu sampai Rp 70 ribu per kilogram tergantung ukuran ikan.

Demikian pula ikan papuyu yang mencapai Rp 120 ribu per kilogram, biyawan Rp 70 ribu per kilogram. Demikian pula jenis ikan laut, Rp 40 ribu hingga 70 ribu per kilogram.

Kenaikan juga terjadi pada sayur-sayuran lokal. Seperti timun Rp 8000 ribu per kilogram, terung ungu Rp 10.000 per kilogram, jagung Rp 3000 per biji, kangkung Rp 1500 per ikat kecil, kacang tanah Rp 10 ribu per takar literan dan bayam Rp 3000 per ikat kecil dan Rp 5000 per ikat besar.

Salah satu pedagang sayur, mengatakan, naiknya harga ikan lokal terjadi sejak HSS dilanda banjir.

“Kabarnya banyak tanaman sayur yang rusak bahkan sebagian gagal panen akibat diterjang banjir. Akibatnya pasokan kepasar pun berkurang. Saya sendiri membelinya sudah mahal,”ungkap pedagang di kawasan Pasar Losbatu Kandangan.

Alasan yang sama diungkapkan pedagang ikan lokal atau ikan air tawar.

Menurutnya, selama ini ikan tawar dipasok dari derah perairan, seperti Nagara dan Desa Bangkau.

“Saat ini air di wilayah Nagara maupun Bankau sedang dalam, sehingga nelayan sulit menangkap ikan. Jadi pasokannya pun berkurangdan harga jadi mahal,”ungkap pedagang tadi. (Banjarmasinpost.co.id/Hanani)