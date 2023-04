Jadwal Bola Liga Champion Live TV SCTV, Warning AC Milan Jelang Kontra Napoli, Madrid vs Chelsea dll

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal siaran langsung (live) SCTV leg pertama babak perempat final Liga Champions (UCL) 2022/2023 yang tayang di TV SCTV.

Jadwal siaran langsung Liga Champions di SCTV baru akan dimulai pada hari Rabu 12 April 2023 dini hari WIB mendatang.

Pertandingan-pertandingan bertajuk big match sudah menanti pada babak perempat final Liga Champions musim ini, seperti Real Madrid vs Chelsea, Manchester City vs Bayern Munchen, AC Milan vs Napoli serta Benfica vs Inter Milan.

Laga sesama tim Italia, AC Milan vs Napoli jadi salah satu yang menyita perhatian pada babak perempat final Liga Champions musim ini.

Usai drawing, banyak yang langsung mengunggulkan Napoli atas AC Milan. Hal ini tentu mengingat Napoli tengah dalam performa apik dan berhasil memuncaki Liga Italia.

Pertemuan AC Milan vs Napoli di Liga Champions dijadwalkan berlangsung Kamis (13/4/2023) dini hari pukul 02.00 WIB

Namun AC Milan memberikan warning alias peringatan buat Napoli.

Bertemu di ajang Liga Italia, Napoli menjamu juara musim lalu, AC Milan, pada pekan ke-28 kompetisi teratas Liga Italia, Serie A.

Sebelum laga ini, AC Milan besutan Stefano Pioli sedang dilanda tren buruk.

Dari tiga laga sebelum kontra Napoli, I Rossoneri cuma sanggup meraih hasil sekali imbang dan dua kali kalah.

Di kubu tuan rumah, Napoli sedang on fire meski sempat digebuk Lazio 0-1 pada laga giornata ke-25.

Meski sedang dalam tren buruk, Milan justru tampil menggila di kandang Napoli.

Bertanding di Stadion Diego Armando Maradona pada Senin (3/4/2023) dini hari WIB, Milan melibas Napoli dengan skor 4-0.

Rafael Leao tampil gemilang dengan mencetak dua gol masing-masing pada menit ke-17 dan 59.