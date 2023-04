Jadwal Bola Siaran di TV Malam ini, Juventus vs Inter di TVRI, Chelsea vs Liverpool Tak Live SCTV

Gelandang Juventus AS Weston McKennie (kiri) dan bek Inter Milan Belanda Denzel Dumfries berebut bola selama pertandingan sepak bola Piala Super Italia (Supercoppa italiana) antara Inter dan Juventus pada 12 Januari 2022 di stadion San Siro di Milan. Berikut jadwal bola di tv malam ini terima laga Juventus vs Inter Milan di ajang Coppa Italia yang tayang di TVRI.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal sepak bola malam hari ini, Selasa (4/4/2023) hingga Rabu (5/4/2023) dini hari WIB lengkap dengan stasiun TV yang menyiarkan.

Jadwal siaran langsung bola di stasiun TV Indonesia hari ini hingga dini hari nanti diwarnai sejumlah pertandingan menarik mulai dari laga Liga 1 antara Persib vs Persis hingga big match Chelsea vs Liverpool dan Juventus vs Inter Milan.

Di ajang Liga 1, ada laga tunda Liga 1 antara Persib Bandung vs Persis Solo mulai 20.30 WIB dan tayang lewat siaran langsung stasiun TV Indosiar.

Sementara itu, dari ajang Liga Inggris ada big match Chelsea vs Liverpool yang berlangsung pada Rabu (5/4/2023) dinihari.

Pertandingan Liga Inggris Chelsea vs Liverpool tak tayang di SCTV, namun lewat Live Streaming TV Online Vidio mulai jam 02.00 WIB.

Dari Italia, ada big match Juventus vs Inter Milan yang saling berhadapan pada leg permainan babak semi final Coppa Italia 2022/2023.

Jadwal Coppa Italia antara Juventus vs Inter Milan berlangsung dini hari nanti yang tayang di TVRI jam 02.00 WIB.

Tak cuma itu, malam ini juga ada laga Cristiano Ronaldo dkk dalam pertandingan Al Adalh vs Al Nassr yang berlangsung pukul 02.00 WIB dan tayang di INews TV.

Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini, Selasa (4/4/2023) s/d Rabu (5/4/2023) dini hari dan TV yang menyiarkan:

Selasa (4/4/2023)

Liga 1

20.30 WIB Persib Bandung vs Persis Solo (Live Indosiar)

Rabu (5/4/2023)

Liga Inggris