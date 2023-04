Bank Kalsel Raih Penghargaan ICCA-VIII-2023

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bank Kalsel kembali meraih penghargaan membanggakan.

Kali ini dalam helatan yang diselenggarakan oleh Economic Review bertajuk Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award-VII-2023 (ICCA-VIII-2023) dengan tema “Synergy and Collaboration of Communication & Corporate Secretary in the digital era and contribute tonational economic recovery 2023-2024)”, Bank Kalsel memperoleh penghargaan 2nd The CorporateSecretary & Communication Award-2023, Gold Award - Category : Regional Development Bank-Asset Rp 16T- Rp 20T.

Penghargaan ini diberikan dengan penilaian yang mengacu pada analisa data Publik dan Annual Report dari website.

ICCA-VIII-2023 terselenggara sebagai bentuk apresiasi tertinggi kepada perusahaan-perusahaan yang mampu merencanakan, mengimplementasikan, memonitor dan mengevaluasi strategi dan program Corsec-Corpcomm-PR, serta mampu membuktikan efektivitas dalam membangun reputasi perusahaan. Kegiatan ini turut diikuti perusahaan Tbk dan Non Tbk, BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta terbaik dalam kategori untuk Corsec-Corp. Comm.-PR.

Penghargaan tersebut diterima oleh Shah Rizky Kurniawan selaku Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, mewakili Direktur Utama Bank Kalsel secara daring via Zoom Meeting, Rabu (5/4/2023).

Penghargaan yang diraih Bank Kalsel dalam Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award-VII-2023. (BANK KALSEL)

Dalam kesempatan tersebut, Rizky menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi yang diberikan kepada Bank Kalsel.

“Mewakili Direktur Utama Bank Kalsel, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Economic Review atas Penghargaan yang diraih Bank Kalsel dalam Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award-VII-2023 (ICCA-VII-2023). Semoga penghargaan ini memacu semangat perusahaan untuk terus meningkatkan corporate brand awareness, menjaga brand image dan reputasi perusahaan, serta berkontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah,” ucap Rizky.

Lebih lanjut, Rizky juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemegang saham dan nasabah setia yang senantiasa memberikan kepercayaan dan dukungan terhadap Bank Kalsel.

“Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pemegang saham dan nasabah setia yang senantiasa memberikan kepercayaan dan dukungan terhadap Bank Kalsel. Hal ini akan kami wujudkan dengan komitmen memberikan layanan terbaik sebagaimana tagline kami “SetiaMelayani, Melaju Bersama,”” pungkasnya. (AOL)