Jadwal Siaran Bola di TV Malam ini, El Clasico Barcelona vs Madrid Live RCTI, MU vs Brentford?

Robert Lewandowski dan Karim Benzema dalam banner laga El Clasico Barcelona vs Real Madrid di ajang Copa Del Rey 2023 yang tayang di RCTI. Jadwal Copa Del Rey El Clasico Barcelona vs Real Madrid tayang di RCTI adalah pada malam hari ini, Kamis (6/4/2023).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal sepak bola malam hari ini, Rabu (5/4/2023) hingga Kamis (6/4/2023) dini hari WIB lengkap dengan stasiun TV yang menyiarkan.

Jadwal siaran langsung bola di stasiun TV Indonesia hari ini hingga dini hari nanti akan dipanaskan sejumlah laga menarik, dari Perseba vs Persija, Man United vs Brem hingga El Clasico Barcelona vs Real Madrid.

Jadwal bola hari ini akan dibuka dari ajang Liga 1, dimana ada dua laga tunda Liga 1 yakni Bhayangkara FC vs Barito Putera dan Persebaya vs Persija yang tayang mulai jam 20.30 WIB.

Laga Bhayangkara vs Barito tayang lewat Live Streaming TV Online Vidio sementara Persebaya vs Persija tayang di Indosiar.

Pada Kamis dini hari, ada pertandingan Liga Inggris Man United vs Brentford. Tak tayang di SCTV, laga ini bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio pada jam 02.00 WIB.

Sahur nanti malam juga akan ditemani laga panas El Clasico antara Barcelona vs Real Madrid yang mengisi jadwal siaran langsung bola di RCTI dan tayang jam 02.00 WIB.

Laga ini merupakan lanjutan leg kedua Copa Del Rey 2022/2023 dimana Barcelona saat ini unggul agregat 1-0 atas Real Madrid.

Live Streaming Barcelona vs Real Madrid bisa ditonton gratis lewat tv online RCTI plus.

Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini, Selasa (4/4/2023) s/d Rabu (5/4/2023) dini hari dan TV yang menyiarkan:

Rabu (5/4/2023)

Liga 1

20.30 WIB Bhayangkara FC vs Barito Putera (Live Streaming Vidio)

20.30 WIB Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta (Live Indosiar, Live Streaming Vidio)

DFB Cup