Jajan Murah Meriah di Pasar Ulin Wasah Hulu HSS, Harga Kue Cuma Rp 2.500 sampai Rp 5.000 Pe Potong

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Selama Ramadhan 2023, banyak pedagang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menjual menu berbuka puasa.

Selain lauk dan sayur, juga aneka kue khas Ramadhan, Khususnya jenis kue basah tradisional yang dijual per potong.

Nah di Bumi Rakat Mufakat ini, ada salah satu pasar yang menjual menu berbuka puasa tersebut dengan harga “murah meriah”

Pantauan banjarmasinpost.co.id, saat berkunjung ke Pasar Ulin Wasah Hulu, Kamis (6/3/2023), pedagang mulai ramai berjualan sejak pukul 11.00 wita. Sedangkan puncak kunjungan pembeli sekitar pukul 12.00 wita.

Jika di hari biasa hanya menjual kebutuhan pokok, selama Ramadhan 2023, lebih banyak pedagang menjual kue, lauk dan sayur tradisioal tadi.

Harga satu potong kue, rata-rata di kisaran Rp 2.500 sampai Rp 5000 per potong. Memang, dari sisi ukuran lebih kecil ketimbang di Pasar Kandangan. Namun dengan uang Rp 10 ribu, sudah bisa beli putri salat, parantatak, sarimuka ketan, dan kue lapis.

“Dijamin kami pakai gula asli, baik gula putih maupun gula merah,”kata salah satu pedagang.

Tak hanya harga kue yang dibanderol di bawah harga pasaran. Tapi juga hara sayur, seperti sayur rebung boleh beli Rp 2,000 hingga Rp 3000. Sedangkan sayur keladi plus laukharuan (ikan gabus) dijual hanya Rp 10.000 per porsi. Sayur pecel Rp 5000 per porsi dan sayur umbut kelapa Rp 3000 sampai Rp 5000 per porsi.

Mengapa bisa dijual lebih murah? Menurut sejumlah pedagang di pasar tersebut, karena kebanyakan bahan yang digunakan dari kebun sendiri, seperti kelapa dan gula merah.

Simpur salah satu penghasil kelapa dan gula merah. Demikian pula untuk ikan, penjual membeli langsung ke penangkap ikan yang ada di desa-desa.

“Prinsipnya kami berjualan mengambil untung tipis, tapi cepat habis dan laris manis,”ungkap pedagang kue basah, Faridah.

Menurutnya, rata-rata pedagang tak ada memakai pemanis buatan atau bahan yang dilarang, karena dengan sendirinya tidak laku karena masyarakat pembeli bisa membedakan mana yang aman untuk Kesehatan. (Banjarmasinpost.co.id/Hanani)