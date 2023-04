Jadwal Bola Liga Inggris Siaran TV SCTV Hari Ini Man City, Liverpool vs Arsenal Esok, MU Streaming

Jurgen Klopp dan Mikel Arteta. Jadwal Liga Inggris siaran langsung bola gratis SCTV ada Manchester City, Liverpool vs Arsenal dan Manchester United, Chelsea Live Streaming TV Online

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal siaran langsung (live) TV SCTV dan streaming Vidio.com, laga Liga Inggris pekan ini yang berlangsung mulai hari ini Sabtu (8/4/2023) malam.

Stasiun TV SCTV akan kembali menyiarkan dua pertandingan Liga Inggris pekan ini, yakni laga Southampton vs Manchester City dan Liverpool vs Arsenal.

Jadwal Liga Inggris pekan ini juga dipanaskan laga pembuka Manchester United vs Everton.

Namun laga Man United vs Everton di jadwal Liga Inggris pekan ini, Sabtu (1/4/2023) pukul 18.30 WIB ini tak tayang di SCTV.

Laga ini hanya bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

Laga seru tentu saja tersaji Liverpool vs Arsenal yang dijadwalkan Siaran Langsung SCTV Minggu malam nanti.

Dalam laga Liverpool vs Arsenal nanti, The Reds diprediksi sama sekali tidak mempunyai peluang untuk mengalahkan The Gunners.

Liverpool dan Arsenal akan saling jegal dalam laga pekan ke-30 Liga Inggris 2022-2023.

Laga Liverpool vs Arsenal kali ini akan berlangsung di Stadion Anfield pada Minggu (9/4/2023) waktu setempat atau pukul 22.30 WIB.

Pertandingan kali ini akan menjadi pertemuan kedua mereka dalam ajang Liga Inggris musim ini.

Pada pertemuan sebelumnya, Liverpool harus mengakui kekalahan dari Arsenal dengan skor 2-3 saat bertandang ke Stadion Emirates pada 9 Oktober 2022.

Tiga gol The Gunners tercipta lewat brace Bukayo Saka pada menit ke-45+5 dan 76' serta satu gol Gabriel Martinelli pada menit ke-1.

Adapun dua gol The Reds dicetak oleh Darwin Nunez pada menit ke-34 dan Roberto Firmino pada menit ke-53.

Pada pertemuan kali ini, Liverpool diprediksi akan kembali menelan kekalahan dari Arsenal.