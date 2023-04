Jadwal Bola Liga Champion Live SCTV: Real Madrid vs Chelsea, Don Carlo Tak Gentar Meski Lagi Kendor

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal siaran langsung (live) SCTV leg pertama babak perempat final Liga Champions (UCL) 2022/2023 yang tayang di TV SCTV.

Jadwal Liga Champions siaran langsung di SCTV akan dimulai pada pekan ini tepatnya hari Rabu 12 April 2023 dini hari WIB.

Pertandingan-pertandingan bertajuk big match sudah menanti pada babak perempat final Liga Champions musim ini, seperti Real Madrid vs Chelsea, Manchester City vs Bayern Munchen, AC Milan vs Napoli serta Benfica vs Inter Milan.

Salah satu laga yang cukup jadi perhatian adalah pertemuan Real Madrid vs Chelsea yang akan berlangsung pada Kamis (13/4/2023) dini hari WIB.

Real Madrid tetap percaya diri menjelang pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions 2022-23 melawan Chelsea.

Padahal, Los Blancos baru saja menanggung malu di Santiago Bernabeu.

Seperti diketahui, Real Madrid baru saja menuai hasil buruk di pentas LaLiga Spanyol. Bermain di hadapan publiknya, El Real justru takluk ketika menghadapi Villarreal di Santiago Bernabeu, Minggu (9/4) dini hari WIB.

Hasil pekan ke-28 Liga Spanyol ini semakin menipiskan peluang Los Blancos mempertahankan gelar juara LaLiga.

Kini, mereka tertinggal 12 angka dari rival abadi, Barcelona, yang baru akan bermain melawan Girona pada Selasa (11/4) dini hari WIB.

Selain itu, kekalahan tersebut menjadi modal buruk Real Madrid menjelang duel perempat final melawan Chelsea. Padahal, mereka membutuhkan suntikan moral untuk bersaing di pentas Eropa.

Karim Benzema dkk akan menjamu The Blues pada leg pertama sebelum tandang ke Stamford Bridge untuk melakoni leg kedua pada Selasa (18/4) atau Rabu dini hari WIB.

Namun Ancelotti memiliki pandangan berbeda. Sang entrenador sangat percaya diri bisa mengatasi situasi ketika Real Madrid menjamu pasukan Frank Lampard.

"Sulit bagi kami untuk 100 persen termotivasi. Tetapi jika anda tidak dalam 100 persen, anda seharusnya tetap lebih baik di lapangan," ujar Ancelotti kepada Marca, dikutip dari Football Espana.

"Akan tetapi, hari Rabu nanti cerita yang berbeda. Temperatur agak turun tetapi pada hari Rabu kami akan berada dalam kondisi terbaik."