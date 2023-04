Verrel Bramasta dan Natasha Wilona Rajin Buat Konten Bareng Pasca Putus, Fans Doakan CLBK

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kembali bertemu pasca putus dan tak lagi berstatus pacar, aktor dan politisi Verrel Bramasta dan aktris Natasha Wilona asyik mengenang masa lalu.

Keduanya mengenang masa keduanya kala berlibur bersama ke luar negeri.

Momen ini terekam melalui unggahan anak sulung Venna Melinda itu di akun instagram bramastavrl, Sabtu (8/4/2023).

Saat itu keduanya tengah bermain kuis tentang pengakuan.

Dalam game tersebut, Wilona dan Verrell diminta untuk menjawab dengan jujur.

Mereka berhak memukul lawan yang sesui dengan pertanyaan yang diajukan.

Verrell nyaris memukul Wilona dengan bantal sofa ketika menuduh mantan pacarnya suka memulai pertengkaran ketika masih pacaran.

"Who is most likely to start an argument?,"

"Gak ada sih, kita jarang berantem, kamu mau pukul aku ya," ujar Wilona dalam unggahan instagram Verrell.

Wilona tak merasa jika dirinya adalah orang pertama yang selalu memulai masalah ketika masih berpacaran dengan Verrell.

Begitu juga dengan Verrell yang tak merasa pernah memancing masalah dengan mantan pacaranya tersebut.

Layaknya suatu hubungan yang sedang diterpa badai, Natasha Wilona dan Verrell sempat bertengkar ketika pergi ke luar negeri bersama.

"Tapi sekali berantem di luar negeri hahaha," beber Verrell sambil tertawa.

Kejujuran Verrell membuat Natasha Wilona yang duduk di sampinya tertawa.