Ditinggal Arya Saloka Umrah, Putri Anne Sentil Soal Kesabaran dan Ujian Keimanan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasangan Amanda Manopo di Sinetron Ikatan Cinta RCTI, aktor Arya Saloka kini masih beribadah umrah di Tanah Suci Mekkah.

Arya memang tidak mengajak sang istri, Putri Anne alasannya karena mereka punya anak kecil yang harus dijaga di rumah.

Lagi ditinggal Arya umrah, Anne menyentil soal rasa sabar yang terdapat dalam quotes instagram unggahannya di insta stories.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari postingan instagram @anneofficial1990, Senin (10/4/2023), Anne mengunggah quotes dari instagram @call_towards_islam pada Minggu kemarin.

Isi quotes tersebut sebagai berikut ini:

“Maybe Allah is making you wait because He wants to test your faith. And after all this patience, He will bring you happiness. And maybe what you want is already planned for you by Allah and in all of this waiting period, He is making you ready to receive your dream du'a.

- amarawrites”

Terjemahan:

“Mungkin Allah membuatmu menunggu karena Dia ingin menguji keimananmu. Dan setelah semua kesabaran ini, Dia akan memberimu kebahagiaan. Dan mungkin apa yang kamu inginkan sudah direncanakan untukmu oleh Allah dan dalam semua masa penantian ini, Dia sedang mempersiapkanmu untuk menerima do'a impianmu. - amara menulis”

Baca juga: Pastikan Bukan Gimmick, Boy William Jujur Soal Ayu Ting Ting: Its Real

Quotes itu berisikan tentang doa impian yang belum terkabulkan.

Allah sedang menguji keimanan dan kesabaran orang tersebut.

Maka, apa yang orang tersebut inginkan sudah direncanaan dalam masa penantian ini.

Allah sedang mempersiapkan untuk menerima itu semua.

Quotes unggahan Putri Anne di instagram storiesnya. (Instagram @anneofficial1990)

Tak diketahui secara pasti kondisi Anne kini tetiba mengunggah quotes seperti demikian.