Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel Gelar Diseminasi Dinamika Hukum Layanan Fidusia

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar kegiatan Diseminasi layanan Administrasi Hukum Umum.

Kegiatan ini dalam rangka penyebar luasan informasi Undang-undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999 khususnya mengenai Jaminan Fidusia.

Bertempat di Hotel Grand Daffam Kota Banjarbaru, kegiatan berlangsung Senin (10/4/2023), mengangkat tema “Dinamika Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia.”

Diawali dengan penyampaian laporan kegiatan oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan Adminitrasi Hukum Umum, Dewi Woro Lestari.

Dia menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana diskusi dan wawasan mengenai masalah fidusia yang ada di kalangan masyarakat daerah Kalsel.

Adapun tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan khususnya mengenai Jaminan Fidusia.

Kemudian, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Faisol Ali.

Menurutnya, era digitalisasi membuat layanan di Kemenkumham mengalami perubahan.

Termasuk layanan jaminan fidusia, sejak terbitnya Peraturan Menteri tentang layanan fidusia elektronik tahun 2013..

“Jauh sebelum Presiden Jokowi menggelorakan tentang pemberantasan pungutan liar, Kemenkumham juga mengeluarkan beberapa kebijakan layanan fidusia. Dan, aplikasi yang ada di Dirjen AHU (Administrasi Hukm Umum) sudah didukung dalam hal pencarian fidusia oleh perbankan/perusahaan pembiayaan, masyarakat perorangan ataupun pihak yang berkepentingan. Selain itu, Kemenkumham menjadi pelopor pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak secara elektronik (PNBP),” tambahnya.

Kakanwil berharap agar peserta yang mengikuti kegiatan dapat memanfaatkan waktu untuk menyerap ilmu dan strategi.

Nantinya, lanjut dia, dapat dijadikan pedoman dalam mencari solusi, terobosan (out of the box) terkait dinamika hukum jaminan fidusia Indonesia.

"Diskusikan dengan baik, cari solusi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang good government," tukasnya.

Diseminasi ini menghadirkan 3 orang narasumber.