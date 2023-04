Kesampingkan Kekonyolan Raffi Ahmad, Ini Sikap Ayah Rafathar yang Buat Nagita Slavina Kagum

BANJARMASINPOST.CO.ID - Meski kadang nampak bersikap cuek kepada Raffi Ahmad di depan kamera, namun Nagita Slavina rupanya menyimpan kekaguman terhadap sosok suaminya itu.

Ya Nagita atau yang akrab disapa Gigi itu mengaku belajar banyak hal dari Raffi.

Keduanya menjalin rumah tangga sejak Tahun 2014 lalu dan kini dikaruniai dua putra yakni Rafathar dan Rayyanza.

Meski sosok Raffi sering dinilai konyol di depan kamera, namun di mata gigi ada hal besar yang dimiliki suaminya itu.

"Luar biasa, top, mantap, is the best," ungkapnya, dikutip dari YouTube Vindes, Selasa (11/4/2023).

Gigi tak memungkiri, Raffi termasuk orang yang selalu bersikap baik pada orang di sekitarnya.

"(Raffi) definisi baik gitu ya," lanjutnya.

Gigi mengaku belajar banyak hal dari kepribadian Raffi Ahmad.

Ia yang semula cuek dan cenderung membatasi interaksi dengan orang lain pun, mulai mengubah diri setelah kenal Raffi.

"Jadinya tuh gua banyak-banyak belajar, karena tadinya tuh gue tuh orangnya agak cuek gitu."

"Terus kalau ke orang tuh suka gak enak hati, takut SKSD (sok kenal sok dekat)."

"Nah dia tuh yang mengajarkan gue untuk ke orang tuh enggak boleh kayak gitu, harus nyapa, datang kalau diundang. Kayak gitu itu dia yang ngajarin gitu," terangnya.

Walaupun awalnya terpaksa mengubah sikapnya, wanita yang dinikahi Raffi pada 2014 lalu itu, kini mulai menikmati hasilnya.

"Ibaratnya tuh kayak nyeburin dulu, tapi jadi mau enggak mau, gua jadi bisa gitu," ujarnya.