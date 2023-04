Jadwal Jam Tayang Live SCTV Liga Europa, Ajang Pembalasan Feyenoord vs Roma, Man United vs Sevilla

Tim Feyenoord saat memastikan tempat mereka di final Europa Conference League 2021/202 di Tirana dengan kemenangan agregat 3-2 atas Marseille, meski leg kedua berakhir imbang 0-0 di Stade Velodrome. Di final mereka akhirnya kalah dari AS Roma yang berhak menjadi juara.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal siaran langsung (live) Liga Europa yang tayang di SCTV pekan ini, ada Feyenoord vs AS Roma hingga Manchester United vs Sevilla.

Jadwal perempat final Liga Europa yang tayang di SCTV akan dimulai pada hari Kamis, 13 April 2023 malam.

Salah satu laga yang menyita perhatian adalah laga Feyenoord vs AS Roma.

Laga ini merupakan ulangan final Conference League musim lalu dimana saat itu AS Roma yang jadi pemenangnya.

Laga yang tayang di SCTV ini pun bisa jadi ajang balas dendam bagi Feyenoord.

Pada leg pertama perempat final Liga Europa kali ini, Feyenoord akan lebih dulu jadi tuan rumah bagi AS Roma, tepatnya di Stadion De Kuip.

Feyenoord memasuki pertandingan Liga Europa ini setelah menang 5-1 atas Waalwijk asuhan Joseph Ooosting di Eredivisie, seperti dikutip dari Tribun Kaltim.

Dua gol dari pemain depan Brasil Igor Paixao dan gol dari bek kiri Quilindschy Hartman dan penyerang Meksiko Santiago Gimenez memastikan kemenangan untuk Feyenoord dari Arne Slot.

Penyerang Yassin Oukili mencetak gol bunuh diri yang tidak menguntungkan untuk melengkapi skor untuk Feyenoord, sementara pemain sayap Spanyol Julen Lobete mencetak gol untuk Waalwijk.

Baca juga: Upaya Penjualan Manchester United Kian Berbelit, Keputusan Keluarga Glazer Tak Jelas

Baca juga: Kemarahan dan Blunder Tuchel Jadi Sebab Kekalahan Bayern Munchen dari Man City di Liga Champion

Di sisi lain, AS Roma mengalahkan Torino asuhan Ivan Juric 1-0. Penalti di babak pertama dari penyerang Argentina Paulo Dybala memastikan kemenangan AS Roma asuhan Jose Mourinho.

Kemenangan AS Roma dari Torino di Liga Italia tersebut memecahkan rekor buruk tandang dengan catatan tak pernah menang dalam pertandingan tandang sejak Januari.

Jose Mourinho menyertai hal yang sama ketika tim Liga Europa turun kasta ke UEFA Conference League.

Sementara itu di laga lainnya, juga ada Man United vs Sevilla, Juventus vs Sporting dan Bayern Leverkusen vs Union Saint-Gilloise yang tayang Jumat (14/4/2023) dini hari jam 02.00 WIB.

Laga Liga Europa Man United vs Sevilla akan tayang di SCTV.