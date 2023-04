Bank Kalsel Toreh 2 Penghargaan Pada Ajang Top Digital Corporate Brand Award 2023

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bank Kalsel kembali menorehkan prestasi. Kali ini, Bank Kalsel meraih 2 penghargaan sekaligus pada Ajang TOP DIGITAL CORPORATE BRAND AWARD 2023.

Special Achievement for Financial Industry untuk Kategori Bank Pembangunan Daerah dan Kategori Unit Usaha Syariah oleh TRAS N CO Indonesia dan INFOEKONOMI.ID.

Pemberian penghargaan ini dilatarbelakangi atas keberhasilan dalam meningkatkan aktivitas corporate brand Bank Kalsel di ranah digital.

Penentuan TOP DIGITAL CORPORATE BRAND AWARD 2023 ini dilakukan dengan metode desk survey yang mengacu kepada media digital/internet

berdasarkan 3 parameter penilaian digital, yaitu Search Engine Aspect, Social Media dan Website Aspect.

Penghargaan tersebut diterima oleh Shah Rizky Kurniawan selaku Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, mewakili Direktur Utama Bank Kalsel secara daring via Zoom Meeting (12/4).

Dalam kesempatan tersebut, Rizky menuturkan pentingnya setiap perusahaan untuk selalu dinamis dan beradaptasi agar mampu tumbuh dan berkembang.

Pihaknya menyadari perubahan trend Industri, pertumbuhan ekonomi, serta kondisi eksternal dan internal yang selalu dinamis menuntut setiap perusahaan untuk selalu beradaptasi agar terus tumbuh dan berkembang.

"Demikian pula Bank Kalsel, diharuskan mampu mengemas dan membentengi dirinya dengan kualitas yang mumpuni, disamping juga menjaga citra dan reputasi perusahaan agar senantiasa positif dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah” terangnya.

Lebih lanjut, Rizky menyampaikan terima kasih yang sebesar-sebesarnya atas raihan yang diperoleh Bank Kalsel dan berharap ke depan semakin maju dan berkembang dalam rangka

mendukung perkembangan perekonomian daerah.

Mewakili Direktur Utama Bank Kalsel, ia pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi yang diberikan oleh TRAS N CO Indonesia dan INFOEKONOMI.ID kepada Bank Kalsel atas Penghargaan Special Achievement for Financial Industry untuk Kategori Bank Pembangunan Daerah dan Kategori Unit Usaha Syariah dalam Ajang TOP DIGITAL CORPORATE BRAND AWARD 2023.

"Dengan penghargaan ini, kami berharap Bank Kalsel semakin maju dan berkembang, menjadi Top Corporate Brand di regional Kalimantan Selatan, senantiasa memberikan sumbangsih terbaik untuk perkembangan perekonomian daerah” pungkasnya. (AOL)