Skuat Manchester United. Jadwal Siaran Live SCTV Liga Europa Malam Ini Man United vs Sevilla, Juventus dan AS Roma Streaming.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Jadwal Siaran Langsung SCTV laga perempatfinal Liga Europa yakni Manchester United vs Sevilla.

Juga ada laga Feyenoord vs AS Roma dan Juventus vs Sporting yang tayang Live Streaming Vidio.com.

Memang, pertandingan perempat final Liga Europa 2022-2023 bakal dimainkan Kamis (13/4/2023) malam dan Jumat (14/4/2023) dini hari WIB.

Leg pertama perempat final akan dibuka oleh laga Feyenoord vs AS Roma.

Laga Feyenoord vs AS Roma tersebut bakal digelar di Stadion De Kuip, Rotterdam.

Pertandingan tersebut merupakan ulangan partai final Europa Conference League musim lalu.

Kala itu, AS Roma besutan Jose Mourinho berhasil mengalahkan Feyenoord dengan skor 1-0 pada laga final di Tirana, Albania.

Baca juga: Hasil Liga Champions Tadi Malam: Real Madrid vs Chelsea dan AC Milan vs Napoli Panen Kartu Merah

Sementara itu, wakil Italia lainnya yakni Juventus akan menghadapi utusan Portugal, Sporting Lisbon.

Pada leg pertama, Juventus bakal menjadi tuan rumah. Mereka bakal menjamu Sporting di Stadion Allianz, Turin.

Adapun tim unggulan Manchester United akan melawan sang raja Sevilla pada perempat final Liga Europa 2022-2023.

Sevilla adalah tim tersukses dalam sejarah Liga Europa atau yang dulu bernama Piala UEFA dengan koleksi enam titel.

Pada leg pertama, Man United akan menjamu Sevilla di Stadion Old Trafford.

Kali terakhir Man United bertemu Sevilla di kompetisi antarklub Eropa adalah pada semifinal Liga Europa musim 2019-2020.

Kala itu, Sevilla berhasil mengalahkan Man United dengan skor 2-1 pada laga semifinal yang diselenggarakan secara terpusat di Jerman.