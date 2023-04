Tak Live SCTV! Jadwal Liga Europa Malam ini di Moji TV Feyenoord vs Roma dan Man United vs Sevilla

Bukan di SCTV, jadwal siaran langsung (live) Liga Europa malam ini tayang di saluran tv digital Moji TV, ada Feyenoord vs AS Roma serta Man United vs Sevilla.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal siaran langsung (live) Liga Europa yang tayang malam ini, ada Feyenoord vs AS Roma hingga Manchester United vs Sevilla di Moji TV.

Jadwal perempat final Liga Europa akan dimulai pada malam ini, Kamis (13/4/2023) hingga Jumat (14/4/2023) dini hari WIB.

Dikutip dari laman resminya, malam ini SCTV tidak menyiarkan pertandingan Liga Europa.

Dua pertandingan Liga Europa justru tayang di saluran tv digital Moji TV, yaini big match Feyenoord vs AS Roma serta Man United vs Sevilla.

Pertandingan Feyenoord vs AS Roma tayang pada pukul 23.45 WIB, tayang gratis di Moji TV serta Live Streaming di TV Online Vidio com.

Kemudian pertandingan Man United vs Sevilla tayang pada dini hari nanti pukul 02.00 WIB juga di Moji TV m

Sementara itu di laga lainnya, ada Juventus vs Sporting dan Bayern Leverkusen vs Union Saint-Gilloise yang tayang Jumat (14/4/2023) dini hari jam 02.00 WIB.

Baca juga: Keributan Mane dengan Sane Jadi Masalah Baru Tuchel di Bayern Munchen Usai Kalah dari Man City

Baca juga: Sebab Liverpool Menyerah dari Chelsea dan Man United Soal Jude Bellingham di Bursa Transfer

Seluruh pertandingan Liga Europa bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

Jadwal leg pertama perempat final Liga Europa

Kamis, 13 April 2023

23.45 WIB - Feyenoord vs AS Roma ( Moji TV, Live Streaming Vidio))

Jumat, 14 April 2023

02.00 WIB - Manchester United vs Sevilla ( Moji TV, Live Streaming Vidio)

02.00 WIB - Juventus vs Sporting CP (Live Streaming Vidio)