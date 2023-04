Digerebek Polisi, Dua Pria di Tapin Ini Gagal Nyedot Bareng, Petugas Amankan 98,9 Gram Sabu

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Belum dua pekan berlalu, Jajaran Satresnarkoba Polres Tapin kembali membekuk tersangka penyalahgunaan narkotika dengan jumlah terbilang besar.

Kali ini penangkapan terhadap dua tersangka berlangung di Desa Antasari, Kecamatan Tapin Utara, Kamis (14/2023) sekitar pukul 10.30 wita.

Keduanya saling rekanan, yakni Y (41) warga Desa Antasari, Kecamatan Tapin Utara dan A (27) warga Kelurahan Raya Belanti, Kecamatan Binuang.

"Satu dari kedua tersangka merupakan target kami. Namun saat digerebek di TKP, kami mendapati dua orang ini ingin memakai," terang Kapolres Tapin, AKBP Ernesto Saiser melalui Kasatnarkoba AKP Tatang Supriadi, Jumat (14/4/2023).

Lebih lanjut Tatang menjelaskan, dari TKP pertama didapati barang bukti sebanyak 0,13 gram narkotika golongan I jenis sabu dan sejumlah alat untuk ngefly berupa bong dari botol plastik dan pipet kaca.

"Dari interogasi yang kami lakukan, A mengaku maaih memiliki barang bukti lainya, namun disimpan di rumahnya di Kecamatan Binuang," beber Tatang.

Sejurus kemudian anggota Satresnarkoba Polres Tapin pun menuju lokasi dengan mengikuti petunjuk A.

Benar saja, di kediamannya ditemukan 98,9 gram sabu yang terbungkus dua plastik klip yang disimpan dalam kotak hitam.

Atas kejadian ini kedua tersangka bersama barang bukti diamankan ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Y di jerat dengan Pasal 114 ayat (1) Sub Pasal 112 ayat (1) Sub Pasal 127 (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika

Sedangkan A yang memiliki barang bukti di atas 5 gram dijerat dengan Pasal 114 Ayat (2) Sub Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Tabri)