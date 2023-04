Paling Diminati, Harga Beras Siam di HST Jelang Idul Fitri 2023 Naik

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Harga beras jelang hari raya Idul Fitri 2023 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah diakui para pedagang masih stabil, Jumat, (14/04/2023).

Pantauan Banjarmasinpost.co.id, dari pengakuan sejumlah pedagang yang ditemui, harga beras masih cenderung stabil dan belum mengalami peningkatan permintaan.

Seorang pedagang, Hj Yani mengatakan pasokan dan harganya masih relatif stabil.

Untuk harga beras lokal Barabai Rp. 9000 per kilogram, beras Banjar Rp. 17.000 perkilogram, beras Mutiara Rp. 15.000 per kilogram dan beras Mayang Rp. 22.000 ribu per kilogram.

"Sedangkan yang mengalami kenaikan beras Siam yang semula Rp. 10.000 ribu, naik menjadi Rp. 12.000 hingga Rp. 15.000 per kilogram," jelasnya.

Hj Yani mengatakan naiknya harga beras siam ini karena hingga saat ini masih jadi beras yang paling diminati masyarakat.

"Selain paling diminati, saat ini di Barabai juga sudah masuk masa panen jadi masyarakat juga mayoritas banyak memiliki stok beras," lanjutnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, dari laporan informasi harga bahan pokok Dinas Perdagangan (Disdag) HST per 13 April 2023, ada 28 bapok yang dilakukan update harga yang juga masih tidak ada yang mengalami peningkatan yang signifikan.

Sejumlah bahan pokok (bapok) yang mengalami kenaikan harga diantaranya, daging ayam ras yang sebelumnya Rp. 19.000 per kilogram menjadi Rp. 21.500 per kilogram, lalu daging ayam kampung Rp. 45.000 naik menjadi Rp. 50.000 per kilogram, serta susu kaleng Rp. 12.000 per kilogram naik menjadi Rp. 13.000 per kilogram.

Adapula kenaikan lainnya pada cabe rawit tiung dari Rp. 30.000 menjadi Rp. 35.000, bawang merah dari Rp. 30.000 menjadi Rp. 32.000, ikan kembung dari Rp. 25.000 naik menjadi Rp. 40.000, ikan nila dari Rp. 35.000 menjadi Rp. 38.000 untuk setiap kilogramnya.

Sementara itu, ada juga bapok yang mengalami penurunan harga diantaranya cabai rawit lokal dari Rp. 80.000 dan taji Rp. 50.000 per kilogram turun masing-masing Rp. 10.000, ikan teri dari Rp. 100.000 per kilogram menjadi Rp. 70.000 per kilogram, serta Minyakita dari Rp. 16.000 turun menjadi Rp. 15.000 per liternya. (Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus sene).