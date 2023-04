Tak Pernah Temui Anak Celine Evangelista, Stefan William Disorot Saat Rayakan Ultah Ria Andrews

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor Stefan William kerap jadi perbincangan netizen usai bercerai dari aktris Celine Evangelista.

Itu gegara Stefan jarang menemui kedua buah hatinya yang kini tinggal bersama mantan istri di Jakarta.

Jauhnya jarak antara Jakarta dan Bali membuat ia jarang menemui Lucio Otthild William dan Eadred Koa Lewis Miguel.

Apalagi, akhir-akhir ini Cio dan Koa kerap kali mengaku rindu kepada Stefan sampai tatapan matanya berkaca-kaca.

Ya, dikala tak pernah menemui anak-anaknya di rumah Celine kini Stefan disorot saat sang pacar berulang tahun.

Ria Andrews, wanita kekasih Stefan yang berdarah Inggris tersebut baru saja berulang tahun.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari unggahan instagram pribadi sang aktor, @stefannwilliam, Jumat (14/4/2023), Stefan memberikan ucapan ulang tahun untuk Ria melalui postingan di feed.

Pada Kamis (13/4/2023), Stefan mengunggah fotonya bersama Ria saat berada di Singapura.

Dalam foto tersebut, mereka berfoto selfie tepat di dekat patung Merlion.

Stefan berpose dengan mengernyitkan bibirnya sementara Ria berpose dengan menjulurkan lidah.

Daam kesempatan itu, Stefan memberikan ucapan ulang tahun untuk pujaan hatinya melalui caption yang ditambahkan dalam kolom keterangan.

“happy birthday to my burrito

wish you all the best and always remember you have a good heart..ilysm, “ tulis Stefan.

Postingan tersebut langsung dibanjiri komentar warganet. Ada yang menyindir sikap Stefan kepada anak-anak dan ada pula yang mengaitkan pada Celine seperti berikut.