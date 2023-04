Gratis! Jadwal Jam Siaran TV dan Streaming Mola TV Holloway vs Allen Duel Bertabur Bintang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ultimate Fighting Championship (UFC) akan melanjutkan tur nasionalnya akhir pekan ini dengan UFC Kansas City acara seni bela diri campuran (MMA) Holloway vs Allen di dalam T-Mobile Center di Kansas City, Missouri.

Jadwal UFC laga antara Max Holloway VS Arnold Allen adalah pada Minggu (16/4/2023) jam tayang pukul pukul 04.30 WIB.

Berdasarkan informasi baner Mola TV duel Holloway vs Allen bisa ditonton gratis melalui Live Streaming TV Online Mola TV.

Live streaming UFC dan cara nonton kelas pertarungan kelas bulu antara mantan juara Max Holloway dan mengalahkan penantang seberat 145 pon dapat ditonton melalui Live Streaming Mola TV ada ditautan ini.

UFC kembali ke Kansas City, Mo untuk pertama kalinya dalam hampir empat tahun pada Sabtu, 15 April 2023 waktu setempat atau Minggu pagi WIB.

Menampilkan barisan bertabur bintang sebagai mantan juara Kelas Bulu dan penantang peringkat 2, Max Holloway , bertabrakan dengan unggulan ke-4 Arnold Allen dalam pertarungan penting dengan implikasi gelar.

Dalam acara pendukung utama UFC Kansas City ESPN+, peringkat No. 14 Edson Barboza melawan Billy Quarantillo dalam pertarungan seberat 145 pon lainnya yang pasti akan menghasilkan kemeriahan.

Max Holloway

Rekam : 23-7 | Umur : 31 | Garis Taruhan : -185

Menang : 10 KO/TKO, 2 SUB, 11 DES | Kalah : 0 KO/TKO, 1 SUB, 6 DEC

Tinggi : 5'11“ | Jangkauan : 69” | Stance :

Serangan Signifikan Ortodoks Mendarat Per Menit : 7,24 | Akurasi Pukulan : 47 persen

Pukulan Terserap Per Menit : 4.89 | Pertahanan Mencolok : 59%

Penghapusan Rata-Rata : 0,29 (akurasi 53%) | Takedown Defense: 84%

Peringkat Saat Ini : No. 2 | Pertarungan terakhir : kekalahan mutlak dari Alexander Volkanovski

Arnold Allen

Rekor : 19-1 | Umur : 29 | Garis Taruhan : +150

Menang : 7 KO/TKO, 4 SUB, 8 DEC | Kalah : 0 KO/TKO, 0 SUB, 1 DEC

Tinggi : 5'8“ | Jangkauan : 70” | Posisi :

Serangan Signifikan Southpaw Mendarat Per Menit : 3.40 | Akurasi Pukulan : 42%

Pukulan Terserap Per Menit : 2.25 | Pertahanan Mencolok : 67%

Rata-Rata Penghapusan : 1,35 (akurasi 50%) | Takedown Defense : 76%

Peringkat Saat Ini : No. 4 | Pertarungan terakhir : Kemenangan knockout teknis atas Calvin Kattar

Max Holloway sangat mirip dengan Robert Whittaker di kelas menengah.

Dia memiliki beberapa peluang untuk melengserkan juara divisi sia-sia dan harus puas mengalahkan 15 Besar lainnya untuk tetap sibuk.

Dilansir TalkSports, Max Holloway dan Arnold Allen akan bertarung habis-habisan di UFC di ESPN 44 di Kansas City akhir pekan ini.