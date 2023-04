Hajikan 25 Ribu Orang

KH Rif an Syafruddin, Lc, M. Ag sebagai ketua STAI RAKHA Amuntai periode 2022 - 2026

Suatu ketika Abdullah Ibnu Mubarak, salah satu tokoh sufi yang sangat terkenal di zamannya, bercerita saat beliau berhaji dan sedang berada di padang Arafah.

Rasulullah bersabda, puncak ibadah haji adalah Arafah. Di sinilah ditentukan diterima atau tidaknya ibadah haji seseorang.

Pada saat itu saking lelahnya berzikir dan membaca Alquran, beliau tertidur dan bermimpi melihat dua malaikat. Salah satu malaikat bertanya kepada rekannya, “Berapa jumlah haji tahun ini? Rekannya menjawab sekitar 25 ribu orang".

Kemudian malaikat yang bertanya kembali mengajukan pertanyaan, "Bagaimana amaliah mereka, apakah haji mereka diterima?" Namun jawaban yang diterima mengejutkan. Ternyata Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menerima satupun amal mereka jika bukan karena Said Al Muhafah. Padahal Said saat itu tidak mengerjakan haji.

Setelah terbangun, Abdullah bertaya-tanya apa yang dilakukan Said. Sepulang ibadah haji, Abdullah tidak pulang ke kampung halamannya, tapi mencari tahu siapa Said. Berdasarkan mimpi, dia tinggal di Damaskus.

Saat menyisir Damaskus, Abdullah bertanya kepada seorang pemilik warung, apakah kenal dengan Said. Pemilik warung mengatakan mengenalnya dengan baik dan menyebutkan Said adalah tukang sol sepatu di pinggiran kota.

Saat ditemui tidak ada tanda-tanda istimewa pada diri Said. Saat Abdullah mengenalkan diri, betapa terkejutnya Said bertemu dengan tokoh sufi tersebut. Abdullah pun menceritakan mimpinya. Abdullah pun menanyakan amalan Said.

Said mengaku tidak ada yang istimewa, tidak berbeda dengan orang lain. Beliau dan keluarga tetap mengerjakan salat lima waktu puasa dan tidak ada amalan-amalan khusus.

Tapi Abdullah terus mendesak dan meminta Said menceritakan apapun yang telah alami. Said kemudian menceritakan ketika istrinya hamil ada mencium bau makanan yang sangat sedap dan meminta kepadanya untuk membelikan makanan itu atau kalau tidak mungkin memintanya sedikit.

Ternyata bau itu berasal dari gubuk tua seorang janda dan enam anak kecil. Saat Said menyampaikan hajatnya, janda itu terdiam dan dengan mata berair dia menolaknya. Dia menyampaikan masak itu halal bagi mereka tapi haram bagi Said.

Janda itu pun menceritakan beberapa hari mereka kelaparan hingga anak-anaknya terus menangis.

Sampai akhirnya janda itu menemukan bangkai keledai, lalu mengiris beberapa bagian dagingnya dan membawa ke rumah untuk dimasak.

Mendengar cerita memilukan itu, Said pulang dan bercerita kepada istrinya. Keduanya pun sepakat menyumbangkan tabungan haji mereka sebesar 35 ribu dirham. Said dan istri rela tidak berhaji tahun itu.

Dari cerita di atas dapat diambil pelajaran pentingnya sedekah. Terutama saat Ramadan. Karena banyak orang menjalani Ramadan tapi tidak bisa manfaatkan detik-detik bulan suci ini untuk berbuat baik. (dny)