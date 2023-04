Link Live Streaming Bola Liga Inggris West Ham vs Arsenal Hari ini, Butuh Keajaiban Jauhi Man City

Gelandang Arsenal Martin Odegaard dikerumuni oleh rekan setimnya setelah mencetak gol ketiga tim di pertandingan Liga Inggris melawan Everton di Emirates Stadium pada 1 Maret 2023. Berikut ini adalah Link Live Streaming West Ham vs Arsenal melalui TV Online Vidio.com serta cara menontonnya bisa diakses lewat tautan yang ada di berita ini, Minggu (16/4/2023).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini link nonton Live Streaming Bola pertandingan Liga Inggris antara West Ham vs Arsenal hari ini, Minggu (16/4/2023) WIB. Laga ini tak masuk agenda siaran langsung Liga Inggris di SCTV.

Tidak tayang gratis di SCTV, Live Streaming West Ham vs Arsenal hari ini bisa ditonton mulai jam 20.00 WIB lewat TV Online Vidio.

Link Live Streaming West Ham vs Arsenal melalui TV Online Vidio.com serta cara menontonnya bisa diakses lewat tautan yang ada di berita ini.

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta mengatakan timnya membutuhkan keberuntungan untuk bisa bertahan di depan Manchester City yang terus merajalela di klasemen kala bertandang ke markas West Ham di Pekan Ke-31 Liga Premier yang digelar di Stadion London.

Manchester City yang menang kala menjamu Leicester Sabtu kemarin membuat jarak dengan Arsenal yang ada di puncak klasemen menjadi hanya tiga poin.

The Gunners menyia-nyiakan keunggulan 2-0 di Liverpool di Anfield pekan lalu yang pada akhirnya bermain imbang 2-2.

Manchester City masih merupakan salah satu favorit untuk bisa dinobatkan sebagai juara untuk kelima kalinya dalam enam tahun. "Anda membutuhkan keberuntungan di saat yang tepat," kata Arteta dikutip dari AFP.

"Ini bagian lain dari olahraga ini - terkadang sekitar inci dan inci itu harus sesuai keinginan Anda," katanya.

Pasukan Arteta dapat fokus sepenuhnya mengejar gelar Liga Premier pertama mereka sejak 2004, sementara City juga memiliki pertandingan lain yaitu semifinal Piala FA minggu depan melawan Sheffield United dan satu kaki mereka telah berada di empat besar Liga Champions.

Arsenal dan City bertemu di Stadion Etihad pada 26 April di momen penting dalam perburuan gelar. Ditanya apakah dia membayangkan memperebutkan gelar di awal musim, Arteta menjawab "ya".

"Kamu pergi hari demi hari. Ada begitu banyak hal yang terjadi setiap hari, setiap bulan di klub sepak bola," katanya.

"Tujuan ketika saya mengambil pekerjaan itu adalah membawa klub kembali ke tempatnya semula, berjuang untuk berada di sekitar setiap trofi yang memungkinkan (menang) di level tertinggi. Itulah yang kami coba lakukan," ucapnya.

"Kami senang dengan posisi kami sekarang harus menyelesaikan pekerjaan dan menuntut sedikit tambahan dari semua orang," katanya.

Arteta mengakui selisih gol bisa menjadi faktor kunci dalam perburuan gelar -- The Gunners memiliki selisih gol plus 43, dibandingkan dengan City plus 48.