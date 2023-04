Jadwal PSM vs Bali United di Playoff Liga Champions Asia Berubah, Persib Ikhlas Persija ke AFC Cup

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perubahan jadwal laga PSM Makassar vs Bali United di playoff Liga Champions Asia terjadi.

Sementara, Persib Bandung harus menghadapi kenyataan jika Persija Jakarta yang lolos ke AFC Cup 2023/2024.

PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) dikabarkan mengubah format dan waktu jadwal play off Liga Champions Asia antara PSM vs Bali United.

Dikutip dari Tribunnews, jadwal laga play off Liga Champions Asia antara PSM vs Bali United bakal dihelat seusai Hari Raya Idul Fitri.

Format laga antara PSM vs Bali United di play off Liga Champions Asia pun juga diubah menjadi home and away.

"Awalnya memang mau disiapkan sebelum lebaran, tetapi karena memang awalnya kita memang single match ditempatkan di tempat netral, terus kita terkendala dengan izin kepolisian karena sudah mau lebaran, jadi ada operasi ketupat."

“Tadinya kita mau geser ke tanggal 18 April, sementara kita sudah punya izin kompetisi sampai tanggal 16," ucap Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus.

"Kita mau mepetin lagi tapi terlalu mepet. Jadi kita sepakat dengan semua tim, karena memang kalau setelah lebaran nanti bisa home away."

Sebagaimana diketahui, Liga Champions Asia adalah kompetisi yang diikuti oleh jura dari masing-masing kompetisi lokal.

Sehingga pada tahun ini PSM berhak untuk maju ke babak play off Liga Champions Asia guna menjadi wakil Indonesia.

PSM tak sendiri, Juku Eja harus bersua dengan Bali United untuk berebut satu tiket mentas ke play off Liga Champions Asia.

Jadi, antara PSM dan Bali United yang tidak lolos, maka bakal tersisih.

Dan siapapun yang kalah antara PSM dan Bali United akan langsung otomatis ke AFC Cup atau Piala AFC.

Sebagai informasi, AFC Cup adalah kompetisi kasta kedua di benua Asia.