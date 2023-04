Apresiasi Konsumen Setia Oli Yamalube, Yamaha Hadirkan Gebyar Hadiah Sobek Label Yamalube

BANJARMASINPOST.CO.ID - Selain menghadirkan produk sepeda motor yang unggul, Yamaha berkontribusi mendukung perawatan sepeda motor untuk menjaga kualitas mesin tetap awet.

Salah satunya menghadirkan Oli Yamalube yang diformulasikan khusus sesuai dengan jenis mesin sepeda motor Yamaha sehingga menjaga durabilitas dan performa sepeda motor tetap optimal.

Bagi seluruh masyarakat Indonesia yang telah setia rutin melakukan servis berkala dengan menggunakan oli Yamalube ASLI berkesempatan mengikuti program Gebyar Hadiah Sobek Label Yamalube mulai dari tanggal 1 April 2023 hingga 31 Maret 2024.

Seluruh konsumen Oli Yamalube ASLI yang beruntung berkesempatan membawa pulang hadiah langsung, diantaranya 10 unit sepeda motor terbaru dari Yamaha (All New NMAX 155 Connected, All New Aerox, Lexi, FreeGo 125, Gear 125 dan beberapa model lainnya), 15 laptop, 25 smartphone dan total ratusan juta uang digital.

Agung Budi Raharja, General Manager Part Operation Division (POD) PT Yamaha Indonesia Motor Mfg menyampaikan terima kasih kepada seluruh konsumen setia Yamaha yang terus percaya menggunakan oli Yamalube ASLI.

Sebagai apresiasi kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk oli Yamalube ASLI, maka pihaknya kembali mengadakan program Gebyar Hadiah Sobek Label Yamalube.

Program yang telah berjalan selama 5 tahun sejak tahun 2017, konsisten memberikan respon yang sangat positif dengan meningkatnya jumlah peserta setiap tahunnya.

"Kami harap program ini turut meningkatkan kepuasan konsumen dalam menggunakan produk ASLI Yamaha. Terus gunakan Oli Yamalube ASLI dan bawa pulang hadiah langsung motor YAMAHA,” tutur Agung Budi Raharja, Selasa (18/4/2023).

Ikuti Program Gebyar Hadiah Sobek Label Yamalube.

Bagi konsumen yang ingin mendapatkan hadiah langsung dari Gebyar Hadiah Sobek Label Yamalube sangatlah mudah, caranya :

Beli salah satu oli Yamalube ASLI jenis Silver, Matic, Sport, Power Matic, Super Matic, dan Super Sport.

Sobek label Yamalube yang tertera di pojok kanan bawah botol Yamalube ASLI.

Scan QR Code yang ada di balik label Yamalube untuk validasi ke-ASLI-an produk.

QR Code tersebut akan terhubung ke website www.yamalubepromo.com

Lakukan login dengan akun email atau pilih daftar baru untuk registrasi pengguna baru.

Masukan data diri dengan sebenar-benarnya, lalu Submit.

Jika beruntung konsumen akan mendapatkan salah satu hadiah langsung.

Seluruh pajak pemenang ditanggung oleh pihak penyelenggara.

Selain konsumen, para mekanik yang menggunakan oli Yamalube ASLI dan penjual oli Yamalube ASLI pun turut dapat merasakan manfaat berupa hadiah uang digital dari program Gebyar Hadiah Sobek Label Yamalube.

Caranya dengan mengumpulkan poin dari scan QR Code di balik label oli Yamalube ASLI yang dibeli oleh konsumen. Setelah itu, mereka bisa melakukan registrasi dan mengisi data diri di website tersebut (tata caranya sama seperti konsumen). (AOL)