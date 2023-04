Promag Kampanyekan Gerakan 1 Juta Kebaikan Tanpadramaag

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) melalui Kalbe Consumer Health (KCH) memperingati bulan Ramadan dengan aktivitas Gerakan 1 Juta Kebaikan #TanpaDramaag.

Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Brand Promag dalam mendukung masyarakat Indonesia menjalankan ibadah puasa selama 30 hari Tanpa Dramaag, mengingat masyarakat yang memiliki masalah pencernaan seperti sakit maag sulit berpuasa dan berisiko mengakibatkan berbagai masalah kesehatan.

“Sakit maag adalah salah satu masalah pencernaan yang cukup umum di Indonesia, dan jumlah penderitanya sangat banyak. Oleh karena itu, dengan target 1 juta orang, kampanye Gerakan 1 Juta Kebaikan #TanpaDramaag diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pencernaan seperti sakit maag, dalam menjalankan ibadah puasa dengan lebih nyaman dan sehat,” ujar GM Commercial Kalbe Consumer Health, Kustanto Pramono, di Masjid Istiqlal.

Ia menjelaskan bahwa tahun 2022, Promag berfokus pencegahan penularan Covid-19 dengan bersih-bersih masjid dan edukasi kesehatan online melalui tools bernama Maagmeter.

Sedangkan tahun ini, Promag bekerja sama dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan Halodoc, memberikan sejumlah manfaat gratis kepada masyarakat di 1.000 masjid nasional, 100 pesantren dan 15 panti sosial.

Penyerahan bantuan dari PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) melalui Kalbe Consumer Health (KCH) kepada Pondok Pesantren Al-Falah Putri. (PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe))

Manfaat gratis tersebut senilai Rp18 miliar, di antaranya produk Promag Herbal, Entrostop Herbal, Woods permen, Fatigon Promuno, Fatigon Spirit, Fatigon Putih, Xonce kaplet.

Kemudian, diberikan edukasi kesehatan terkait puasa sehat dan juga terdapat layanan konsultasi kesehatan dengan dokter di enam kota besar Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Makassar.

"Kami berharap dengan kampanye yang akan berlangsung selama 30 hari selama bulan Ramadan ini, dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia," jelas Kustanto.

Untuk Area Kalimantan Selatan, kegiatan Gerakan 1 Juta Kebaikan #TanpaDramaag dilakukan di 2 kota dan 1 kabupaten yang meliputi, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar yang terdiri dari 35 masjid, 2 pesantren dan 1 panti asuhan, di antaranya Masjid Nurul Hadi, Masjid Darul Yakin, Masjid Baiturrahman, Masjid Al-Muhtadien, Masjid Nurul Muhajirin, Masjid Nurul Iman, Masjid Agung Al Karomah, Masjid Syi'arus Shalihin, Masjid Hidayatul Khair, Masjid Noor Ihsan, Masjid Agung Al Munawwarah, Masjid Al-Mubarakah, Masjid An Noor, Masjid Al-Mukarramah, Masjid Besar Mujahiddin, Masjid Al- Mujahidin, Masjid Darul Huda, Masjid Baitus Shiddiqiyyah, Masjid Sentosa, Masjid Al-Mubarak, Masjid Jami Teluk Tiram Darat, Masjid Al-Khair, Masjid Dhaw'ul Qoryah, MasjidBaiturrahman, Masjid Al-Anshar, Masjid Al-Asri, Masjid Besar At Taqwa, Masjid Baiturrahim, Masjid Al Anshar, Masjid Al-Asri, Masjid Besar At Taqwa, Masjid Baiturrahim, Masjid Jami Asy Syifa, Masjid Al Hijrah, Masjid Jami Tuffaturroghibin, Masjid Hijratul Khairat, Masjid Al Mubarakah, Masjid Al Barokatul Jami, Masjid Noorhidayaturrahim, Pondok Pesantren Al-Hikmah, Pondok Pesantren Al-Falah Putri, Panti Asuhan Wiyata Kartika Putra.

IDI selaku organisasi profesi medis yang berkomitmen meningkatkan kesehatan masyarakat, menyambut baik dan mendukung kegiatan ini.

Sebab, dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan masyarakat, terutama dalam menjalankan ibadah puasa dengan baik dan tanpa masalah kesehatan yang berarti. Kampanye ini pun sangat relevan dengan misi IDI dalam memberikan edukasi kesehatan yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat.

“IDI juga berharap agar program ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan selama berpuasa, serta mendorong masyarakat untuk mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif dalam merawat kesehatan mereka,” tutur Sekretaris Jenderal Pengurus Besar (PB) IDI, dr. Ulul Albab, Sp.OG.

Dokter Ulul memaparkan, mengatur pola makan penting diterapkan masyarakat di tengah berpuasa, khususnya penderita sakit maag. Masyarakat diimbau menghindari makanan yang dapat memicu gejala maag, seperti makanan pedas, asam, berlemak, serta minuman bersoda dan berkafein.

Makanan dengan jumlah besar dalam satu waktu juga perlu dihindari. Sebaliknya, disarankan makan dalam porsi kecil namun sering, karena dapat membantu mengurangi produksi asam lambung yang berlebihan.

“Konsumsi makanan yang mudah dicerna dan tidak memicu produksi asam lambung yang berlebihan, seperti roti tawar, oatmeal, sayuran hijau, buah-buahan segar, dan daging tanpa lemak. Kemudian, jangan melewatkan waktu makan sahur dan berbuka, serta minum air putih yang cukup saat berbuka dan sahur untuk mencegah dehidrasi, disarankan 8-10 gelas air per hari. Konsumsi pereda sakit maag dan kembung jika dibutuhkan, namun jika gejalanya terus berlanjut segera hubungi dokter atau pergi ke rumah sakit terdekat,” papar dr. Ulul.

Chief of Medical Halodoc, dr. Irwan Heriyanto, MARS juga memaparkan, pihaknya mendukung kampanye ini karena selaras dengan fokus Halodoc yang ingin turut membantu masyarakat menjaga kesehatan diri dan keluarga, secara kuratif juga preventif.

Melalui kolaborasi ini, selain mendapatkan akses produk antasida berkualitas dari Promag, masyarakat Indonesia juga mendapatkan edukasi kesehatan mengenai cara berpuasa yang sehat, termasuk tips dan trik menjaga kesehatan selama berpuasa. Selain itu, Promag dan Halodoc juga memberikan berbagai penawaran khusus sepanjang 22 Maret-30 April 2023. (AOL/*)