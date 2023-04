Jawaban atas Kabar Bakal Perginya Ciro Alves dari Persib, serta Rumor Cantillana Tinggalkan PSS

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut update transfer pemain Liga 1 dimana ada pemain Persib Bandung Ciro Alves yang menjawabnya soal kabar kepindahannya serta Jonathan Cantillana yang disebut akan tinggalkan PSS Sleman.

Dari Persib Bandung, Ciro Alves memberikan ketegasan ata sejumlah rumor yang menyebut dia akan pergi di musim depan.

Dilansir dari TribunWow.com, Ciro Alves menjadi satu dari beberapa nama besar di Persib Bandung yang tengah terancam nasibnya jelang gelaran Liga 1 2023.

Ciro Alves sendiri dinilai belum bisa tampil gacor layaknya musim 2021/2022 lalu, di mana ia mencetak 20 gol dari 32 pertandingan untuk Persikabo 1973.

Sedangkan di Liga 1 2022 ini, Ciro Alves hanya mencetak 10 gol dari seluruh penampilannya untuk Persib Bandung,

Mengingat nasibnya sedang tak aman di Persib Bandung, Ciro Alves sempat dikaitkan dengan Persis Solo untuk gelaran Liga 1 2023 mendatang.

Namun, Ciro Alves baru-baru ini menegaskan bahwa dirinya ingin tetap bertahan di Persib Bandung pada musim 2023/2024 mendatang.

Dilansir TribunWow.com dari unggahan Instagram story Ciro Alves @cirooficial, pernyataan tegas dari sang winger Persib Bandung dapat diketahui.

"Don't be carried away by rumors or false news. All they want is comments and clicks to their pages. Focus for next season (Jangan terbawa oleh rumor atau berita palsu. Yang mereka inginkan adalah komentar dan klik menuju laman mereka. Fokus untuk musim depan,-red)," tulis Ciro Alves dalam Instagram pribadinya.

* Cantillana Tinggalkan PSS?

Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari gelandang PSS Sleman berpaspor Palestina, Jonathan Cantillana.

Didatangkan PSS Sleman dari PSIS Semarang per 22 Januari 2023, Jonathan Cantillana santer dikabarkan ingin kembali pulang ke Kota Lumpia bersama Laskar Mahesa Jenar.

Kabar keinginan Jonathan Cantillana out dari PSS Sleman dan pulang kembali ke PSIS Semarang diungkap oleh akun fans base PSS Sleman, @sleman.football.enthusiast via TribunJogja, Minggu (16/4/2023).

Rumor itu mencuat tak lama setelah rekan duetnya di lini tengah PSS Sleman asal Lebanon, Jihad Ayoub santer dikabarkan didepak.