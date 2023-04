Sosok di Balik Penampilan Syahrini, Diakui Incess sebagai Adik yang Cantik

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pamerkan penampilan anggun dengan menggunakan abaya putih, Syahrini ungkap sosok berjasa di balik cantiknya itu.

Adapun sosok yang dimaksud Incess ternyata bukan lah Reino Barack sang suami meski kerap memanjakannya dengan berbagai hadiah mewah.

Serupa dengan Aisyahrani, Incess menyebut orang yang berjasa dibalik penampilannya itu adalah seorang adik.

Bukan Syahrini namanya jika tak mencuri perhatian dengan penampilannya yang selalu menjadi bahasan.

Tak jarang barang - barang yang kerap digunakan Incess menjadi viral hingga kerap dilirik oleh para penggemar.

Pun saat sudah mengenakan hijab, gaya Syahrini tak luput jua dari sorotan.

Seperti yang terlihat lewat unggahan di akun instagram @princessyahrini, Selasa (18/4/2023).

Baca juga: Isu Ririn Dwi Ariyanti dan Jonathan Frizzy Mencuat Lagi, Rayakan Ultah Duda Dhena Devanka

Dalam unggahannya Syahrini memamerkan penampilan dengan mengenakan pakaian serba putih dari ujung kepala hingga kaki.

"Ramadan Kareem Ramadan Mubarak. 27 Ramadan 1444 H," tulis Syahrini.

Sontak penampilan Incess itu pun langsung menuai pujian dari aisyahrani.

"MashaAllahh," tulisnya.

Rupanya penampilan Syahrini itu disponsori oleh Vie Shantie Khan sang sahabat yang berasal dari Malaysia.

"Cantik Abayanya. the lace and material are from Dubai... aku pilih sendiri untuk my beautiful sister," papar Vieshantie.

Saking dekatnya Incess bahkan menyebut Vie Shantie sebagai adiknya serupa dengan Aisyahrani.