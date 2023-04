Kesaksian Inul Daratista Soal Kalung Ayu Ting Ting dan Boy William, Pertanyakan Hubungan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kondisi hubungan Ayu Ting Ting dan Boy William yang kian dekat mengundang perhatian dari Pedangdut Inul Daratista.

Istri dari Adam Suseno itu mempertanyakan arti kalung yang melingkar di leher Ayu dan Boy.

Ya, memang kian hari hubungan antara Ayu dan Boy semakin menunjukan keseriusan.

Boy bahkan sudah memboyong Ayu untuk bertemu keluarga besaenya termasuk sang nenek dan ibu.

Sikap keduanya itu pun membuat publik semakin mempertanyakan status hubungan Ayu dan Boy saat ini.

Belum lagi baru - baru ini lewat unggahan di akun instagram pribadinya, Rabu (19/4/2023) Boy menunjukan momen kala ia dan Ayu dipercaya sebagai brand ambassador perhiasan.

Dalam video yang diunggah terlihat Boy memasangkan Ayu Ting Ting kalung pasangan persis seperti yang digunakannya.

Boy memakai kalung berliontin Mickey Mouse sementara Ayu memakai kalung berliontinkan Minnie Mouse.

“ANNOUNCEMENT

Through all the ups and downs you face in life, we wish that all your childhood memories always revive happiness to make you full of love again.

Just like this Disney Collection by @diamondnco.id may you always see and feel that #loveisintheair ! As it will stay forever like a hubdred yers journey of Disney or even more

Disnes Collection #loveintheair by @diamondnco.id @airyntanu,” tulis Boy.

Jadi saksi keromantisan keduanya, Inul Daratista mun mempertanyakan keseriusan Ayu dan Boy.

“Aaahh besaaan, beneran kaaaan?? Hehehe,” balas Inul.