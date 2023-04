Bursa Transfer Liga 1: Persib Bandung Bidik Eks Real Madrid, PSM Sikut Persija dan Madura United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bursa transfer Liga 1 kian memanas. Ada sejumlah kabar dari Persib Bandung, PSM Makassar, Persija Jakarta dan Madura United.

Memang, Persib bisa menggemparkan bursa transfer pemain lagi di musim 2023/ 2024 atau di periode mendatang.

Penyebabnya, mantan bintang Real Madrid, James Rodriguez kabarnya masuk dalam radar bidikan Persib Bandung.

Maung Bandung menjadi satu di antara klub yang disebut-sebut cukup sibuk buat mempersiapkan timnya untuk musim depan.

Praktis, Suporter Persib Bandung, Bobotoh pun sumringah setelah tim kebanggaannya kepergok membidik eks Bayern Munchen tersebut.

Sebagian besar dari Bobotoh pun sudah menyerbu akun media sosial Instagram pribadi milik James Rodriguez, @jamesrodriguez10.

Dilansir TribunWow.com dari akun Instagram @jamesrodriguez10 pada Minggu (16/4/2023), Bobotoh memita James Rodriguez segera merapat ke Persib Bandung dan sudah mengucapkan selamat datang kepadanya.

"Welcome to @persib (selamat datang di Persib Bandung,-red)," tulis @xx_ajee93.

"Ayo join PERSIB BANDUNG," tulis @nannn.38.

"Persibkeun," tulis @arsysysmil.

"Otw bandung mas langsung ttd (tanda tangan,-red)," tulis @n.tha_27.

"Welcome to Indonesia, go persib, go city of flowers (Selamat datang di Indonesia, ayo ke Persib Bandung, mari merapat ke Kota Kembang,-red)," tulis @firlisbj04.

"GO PERSIB," tulis @quotesmaungbandung_.

"@persib," tulis @moch_saepul325.