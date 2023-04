Joki Bamboo Rafting Loksado Banjir Order

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Objek wisata di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, masih menjadi destinasi yang diminati masyarakat pada masa liburan Idulfitri 1444 Hijraih ini.

Pada hari kedua Lebaran, Minggu (23/04/2023), bamboo rafting, atau arung jeram menggunakan rakit bambu masih menjadi favorit wisatawan. Amlianor, satu joki bamboo rafiting di Loksado, kepada banjarmasinpost.co.id, mengatakan, untuk hari ini dia menerima reservasi atau pesanan 25 rakit. Selain dari wisatan asal Kandangan, juga dari Banjarmasin dan Banjarbaru.

Untuk itu, Amlianor menyiapkan tim joki, yang terdiri atas sanak saudaranya yang selama ini berpengalaman mengarungi Sungai Amandit tersebut. Amli menyatakan, dua masih menerima pesanan bila ada wisatawan yang ingin rafting pakai bambu, namun pesan minimal satu har sebelum hari H.

Adapun tarif jasa rafting selama liburan Idulfitri, menurutnya tak ada kenaikan. Satu lanting atau rakit, tetap Rp 300 ribu plus Rp 10 ribu per orang untuk sewa pelampung. Satu rakit bisa untuk empat orang, yaitu tiga penumpang plus joki atau pengendali rakit.

Selama naik rakit, joki akan terus memantau ketinggian air dan kondisi cuaca.

“Sebagai joki, kami sudah bisa membaca gejala alam, dengan melihat cuaca dan kondisi air sungai,” kata dia.

Adapun rute bamboo rafting, dari Dermaga Loksado sampai ke Dermaga Niih, Desa Hulu Banyu, Loksado, dengan waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan.

Ramainya pemesanan jasa rafting pakai rakit bambu, dibarengi kondisi penginapan di wilayah Loksado yang full boking. Masdaliah, satu pemilik Home Stay "Amelia" mengatakan, sejak hari ini penginapan yang dikelolanya full boking.

“Hampir semua penginapan kecil di Loksado sudah di boking. Termasuk penginapan baru seperti Pesona Meratus dan Rindu Meratus. Apalagi penginapan besar seperti Meratus Mountain Resort, informasinya sudah full boking sebelum lebaran Idul Fitri,”tuturnya. (banjarmasinpost.co.id/hanani)