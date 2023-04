Tarif Masuk ke Pemandian Air Panas Tanuhi Tidak Naik

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Selain bamboo rafting di Sungai Amandit Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga punya objek wisata lain yang layak dikunjungi. Satu di antaranya kolam pemandian air panas Tanuhi. Letaknya masih di Kecamatan Loksado, yaitu di Desa Hulu Banyu.

Wisata unggulan yang dikelola Pemkab HSS ini juga diakui mengalami peningkatan kunjungan wisatawan, sejak hari ini, Minggu (23/04/2023) atau hari kedua liburan Idulfitri 1444 Hijriah. Untuk prosentasi lonjakan pengujungnya, Kepala Bidang Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata HSS, M Zakir Maulidi mengatakan, belum ada rekap berdasar tiket masuk.

“Namun, dari pantauan kami ada peningkatan, terlihat dari penginapan-penginapan di kawasan Loksado yang rata-rata terisi, bahkan penuh,” ujar Zakir. Dia menuturkankan, selain mencoba bamboo rafting, wisatawan yang menginap biasanya juga mengunjungi air panas Tanuhi, Air Terjun Haratai dan Air terjun Kilat Api.

Adapun tarif masuk kawasan wisata Loksado, tidak ada kenaikan. “Untuk masuk kawasan Rp 2.500 per orang dan tarif masuk objek wisatanya Rp 5.000 per orang,” sebut Zakir.

Di kawasan pemandian air panas tersedia 20 cottage yang bisa disewa pengunjung dengan tarif terjangkau, kisaran Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu per malam dengan fasilitas lengkap termasuk musala dan ruang meeting.

Zakir menambahkan, wisatawan juga bisa mengunjungi wisata alam lainnya. Seperti air terjun Riam Hanai, Riam Barajang, Bukit Langara dan River Tubing, yang semuanya di kawasan Loksado. “Kami imbau kepada wisatawan maupun pengelola wisata, khsusnya wisata sungai, agar memperhatikan kondisi cuaca supaya kegiatannya tetap aman dan nyaman,”tuturnya. (banjamasinpost.co.id/hanani)