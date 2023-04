Uang THR Dibelikan Anting Emas untuk Anak

BANJARMASIN, BPOST - Harga emas perhiasan 99 pada hari kedua Idulfitri 1444 Hijriah, Minggu (23/4/2023), di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, masih Rp 940 ribu per gram.

Menurut H Gurdani, pemilik Toko Emas Taisir I di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin, harga emas belum ada perubahan harga sejak beberapa hari sebelumnya.

"Kalau saat Lebaran ini penjualan stabil saja antara yang membeli dan yang menjual emas," ujar dia kepada reporter banjarmasinpost.co.id.

Biasanya, imbuh dia, bila harga emas perhiasaan 99 masih tinggi, maka pembeli lebih banyak melirik emas 700 atau emas 420. "Harga emas 700 hari ini Rp 725 ribu per gram. Sedangkan emas 420 harganya Rp 425 ribu per gram," sebut Gurdani.

Dia menuturkan, untuk emas perhiasan 700 bisa saja dibeli dari per satu gram. Namun untuk jenis gelang dan kalung minimal dua gram. Sedangkan emas perhiasan 420, jenis anting dan cincin dapat dibeli dengan berat minimal satu gram.

"Ini lagi sambil mantau harga. Rencana mau beli buat dikasihkan ke anak. Dikumpulkan dari uang hasil pemberian thr," kata Haliza, satu calon pembeli. Dia mau membelikan anting untuk putrinya. (banjarmasinpost.co.id/mia maulidya)