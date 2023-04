Harga Emas Perhiasan Selasa 25 April 2023 Tembus Rp 945 Ribu per Gram, Ramai-ramai Beli Cincin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Usai lebaran Idul Fitri 2023, sejumlah warga Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel ramai-ramai membeli emas perhiasan jenis cincin dan gelang di pasar Kalindo.

Penjualan emas di pusat perbelanjaan tradisional pasar Kalindo, Banjarmasin mengalami peningkatan pengunjung yang cukup tajam setelah Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah.

Disampaikan oleh Umi Kalsum, bahwa hari Selasa (25/4/2023) harga emas 99 Rp 945 ribu pergram.

"Alhamdulillah saat mau lebaran dan setelah lebaran ramai pembelian emas, bahkan stock gelang, cincin kebanyakan yang habis," jelas Umi kepada Banjarmasinpost.co.id.

Selain emas perhiasan 99, emas 700 juga ramai dibeli, harganya saat ini Rp 735 ribu pergram.

Lebih lanjut, ia mengatakan berat emas 700 ada mulai dari 1 gram dan selebihnya.

"Kalung ataupun gelang ada berat 1 gram untuk ukuran anak anak," ujarnya.

Untuk perhiasaan kalung, pembelian dapat bersama mata kalung dan juga kalung polosan.

Pembeli, Indriani, mengatakan ia membeli emas, awal tahun Willya membaca tulisan yang memprediksi harga emas di tahun 2023 mencapai nilai tertinggi, yakni US$ 1.600 - US$ 3.800 per troy once.

"Prediksi ini bahkan juga di dukung, analisis dari 21 lembaga keuangan dunia, karena pada hari level US$1.995,10 per troy ounce, berarti ada kemungkinan naik lagi harganya," jelasnya.

Selain itu, ia membeli emas ini untuk mengantisipasi potensi resesi global dan inflasi.

Adapun harga perhiasan emas 99 diantaranya

1 gram Rp 945.000

5 gram Rp 4.725.000