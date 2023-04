Jadwal Link Streaming Badminton Asia Championships 2023 Hari Ini Fajar/Rian, Live TVRI Mulai 8 Besar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Jadwal Badminton Asia Championships 2023 atau Kejuaraan Asia 2023 yang akan tayang Siaran Langsung TVRI.

Hari ini, pertandingan di ajang ini belum tayang di TVRI, namun bisa via Live Streaming Youtube Badminton Asia.

TVRI akan menyiarkan secara langsung ajang ini mulai babak perempatfinal atau 8 besar.

Pada hari kedua ini, sebanyak 15 pebulu tangkis Indonesia akan berlaga di babak 32 besar Kejuaraan Bulu Tangkis Asia (BAC) 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab, hari ini Rabu (26/4/2023) mulai pukul 12.00 WIB.

Di sektor tunggal putra, Jonatan Christie, Anthony Ginting, dan Chico Aura Dwi Wardoyo akan berjuang untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar.

Jojo akan menghadapi Shi Yu Qi dari China dalam pertemuan ke-11 mereka. Jojo unggul dalam rekor pertemuan dengan 6 kemenangan dari 10 pertemuan.

Sementara itu, Anthony Ginting akan menghadapi Wang Tzu Wei dari Taiwan. Ginting unggul dalam rekor pertemuan dengan 5 kemenangan.

Chico, yang berada di peringkat 18 dunia, akan menghadapi pebulu tangkis non-unggulan asal Kazakhstan, Dmitriy Panarin, yang berada di peringkat 104.

Empat ganda putra Indonesia juga akan berlaga di babak 32 besar, yaitu Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Jadwal pertandingan Badminton Asia Championships 2023 hari ini

MS: Men’s Singles (Tunggal Putra), WS: Women’s Singles (Tunggal Putri), MD: Men’s Doubles (Ganda Putra), WD: Women’s Doubles (Ganda Putri), XD: Mixed Doubles (Ganda Campuran).

Lapangan 1

WD: Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Chang Ching Hui Yang Ching Tun (Taiwan)

MD: Jun Liang Andy Kwek/Loh Kean Hean (Singapura) vs Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana

WS: Gregoria Mariska Tunjung vs Pai Yu Po (Taiwan)

MD: Dev Ayyapan/Dhiren Ayyapan (Uni Emirat Arab) vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

MS: Dimitry Panarin (Kazakhstan) vs Chico Aura Dwi Wardoyo

Lapangan 2