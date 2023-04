Jadwal Siaran Live TV RCTI Timnas U22 vs Filipina di SEA Games 2023, Rekor Indonesia di Laga Pembuka

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Jadwal Siaran Langsung RCTI laga Timnas U22 Indonesia vs Filipina di SEA Games 2023.

Selain tayang via RCTI, juga laga Timnas Indonesia vs Filipina bisa diakses via Live Streaming TV Online RCTI Plus.

Jelang laga pembuka ini, Timnas U-22 Indonesia punya rekor tidak terlalu meyakinkan kala membuka petualangannya di SEA Games.

Skuad Garuda bakal membuka perjalanannya di SEA Games 2023 ketika menghadapi Filipina.

Timnas U-22 Indonesia akan melakoni laga perdana pada 29 April 2023 di Stadion Olympic, Phnom Penh.

Meski di atas kertas sedikit lebih unggul dari lawannya, skuad asuhan Indra Sjafri pantang untuk jemawa.

Timnas U-22 Indonesia tidak punya catatan terlalu superior kala melakoni laga perdana di ajang SEA Games.

Dalam tujuh edisi terakhir saja, Timnas U-22 Indonesia hanya mengantongi tiga kemenangan.

Sisanya, Timnas U-22 Indonesia mendapatkan dua hasil seri dan dua kekalahan.

Dalam empat edisi terakhir, Timnas U-22 Indonesia selalu mengalami kesulitan meraih kemenangan.

Timnas U-22 Indonesia hanya mengantongi satu hasil kemenangan.

Kemenangan tersebut terjadi pada edisi 2019.

Saat itu, Timnas U-22 Indonesia asuhan Indra Sjafri berhasil menang 2-0 atas Thailand.

Gol kemenangan dicetak oleh Egy Maulana Vikri dan Osvaldo Haay.