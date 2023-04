Bye Amanda Manopo, Isyarat Arya Saloka dan Putri Anne Segera Beri Adik untuk Ibrahim 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kembali tampil bersama saat Idul Fitri 1444 H, Arya Saloka dan Putri Anne isyaratkan beri adik untuk putra mereka Ibrahim Jalal Ad Din Rumi.

Kembali harmonisnya hubungan rumah tangga Arya dan Anne ini pun membuat Amanda Manopo yang sebelumnya ramai dikaitkan usai terlibat di Sinetron Ikatan Cinta semakin tergeser.

Padahal beberapa waktu lalu rumah tangga Arya dan Anne sempat diterpa isu miring.

Keduanya bahkan disebut - sebut sudah tinggal terpisah usai viralnya video yang menunjukan kemesraan Arya dan Amanda.

Kondisi rumah tangga Anne dan Arya yang berada di ujung tanduk ini semakin terlihat kala keduanya kompak saling menghapus foto hingga video kebersamaan mereka di instagram.

Sementara itu Anne dan Arya sendiri masih enggan untuk memberikan keterangan perihal kondisi rumah tangga mereka yang sebenarnya kini.

Meski demikian saat merayakan lebaran, Anne dan Arya terlihat kembali bersama, hal ini pun secara otomatis menepis isu rumah tangga mereka yang hampir kandas.

Apalagi lewat unggahan di akun instagram pribadinya, Rabu (26/4/2023) Anne menunjukan isyarat akan memberikan adik untuk putranya tersebut.

"Cha2 will have a sister soon, besok lahiran kalau kata upil," tulis Anne.

Tampak dalam video yang dibagikan Anne sedang bersama seorang sahabat dan Ibrahim yang dipanggilnya dengan panggilan cha cha.

"Cha cha, hellu," ucap Anne sembari menyentuh putranya.

Sayangnya Anne tak menjelaskan lebih lanjut perihal dirinya sedang mengandung atau akan memberikan adik untuk Ibrahim dari saudaranya yang lain.

Sebelumnya keadaan asli rumah tangga Arya dan Anne terkuak di hari Lebaran 2023.

Memang, rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne diisukan sedang di ujung tanduk.