Konsumsi Meningkat pada Lebaran, Pertamina Patra Niaga Antisipasi Stok BBM di Kalimantan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BALIKPAPAN – Meningkat sebesar 35 persen pada H-3 atau tepatnya pada tanggal 19 April 2023 kemarin, Pertamina Patra Niaga di Regional Kalimantan memastikan stok BBM jenis Gasoline (Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo) aman hingga arus balik hari raya Idul Fitri 2023 selesai.

Hal ini diungkapkan oleh Area Manager Communication, Relations & CSR Patra Niaga Regional Kalimantan, Arya Yusa Dwicandra, dalam keterangan persnya pada Rabu (26/4).

“Pada tanggal 19 April 2023 kemarin, kami mencatat kenaikan BBM jenis Gasoline sebesar 9.900 Kiloliter per hari berbanding dengan harian normal sebesar 7.300 KL per hari. Sementara untuk BBM jenis Gasoil (Solar, Dexlite dan Pertamina Dex) justru mengalami penurunan dengan rata-rata 2.670 KL per hari berbanding harian normal 3.050 KL per hari atau turun sekitar 12%. Penurunan Gasoil diperkirakan karena berkurangnya aktivitas kendaraan diesel selama libur lebaran ini,” ujar Arya.

Saat ini jika dihitung secara keseluruhan, rata-rata kenaikan BBM jenis Gasoline semenjak dimulainya Satgas Ramadhan Idul Fitri 1444 H (RAFI) telah meningkat sebanya 2,6% atau dari rata-rata harian normal sebesar 7.300 KL per hari menjadi 7.500 KL per hari.

Pertamina Patra Niaga di Regional Kalimantan memastikan stok BBM aman hingga arus balik ( PT Pertamina)

“Jumlah tersebut masih di bawah prognosa kami sebelumnya yaitu 7%. Meskipun begitu, Patra niaga di Regional Kalimantan tetap memastikan stok BBM jenis Gasoline dan Gasoil tetap terjaga dan aman hingga berakhirnya masa Satgas RAFI Pertamina di tanggal 2 Mei 2023,” tambah Arya.

Terkait stok BBM, Pertamina Patra Niaga di Regional Kalimantan memastikan aman dengan ketahanan hari rata-rata produk BBM jenis Gasoline selama 10-14 hari akumulatif dan BBM jenis Gasoline selama 14-17 hari akumulatif. (aol)