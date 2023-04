Road to L’Etape Indonesia by Tour de France–Banua Digelar 7 Mei 2023, Pebalap Diajak ke Gunung Mawar

Event balap sepeda Internasional L’Etape Indonesia by Tour de France akan digelar kembali yang kedua kalinya pada 28 Mei 2023 di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Setelah sukses digelar yang pertama kalinya pada 20 Februari 2022, kini event balap sepeda Internasional L’Etape Indonesia by Tour de France akan digelar kembali yang kedua kalinya pada 28 Mei 2023 di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Sebelum menuju ke MAndalika, L’Etape Idnonesia kembali menggelar Road To L’Etape Banua pada 7 Mei 2023 mendatang.

Event sepeda nternasional ini akan melangsungkan Start dari KM 0 menuju Gunung Mawar kebagai Kom

dan Qom – nya.

Akan hadir sebanyak 500 peserta yang mengikuti event balap sepeda ini sekuruh daerah di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan.

Pecinta olahraga balap sepeda jalan raya (road bike) di Indonesia kini bisa merasakan lagi ketegangan dan sensasi ala balap sepeda legendaris, Tour de France melalui L’Etape Indonesia by Tour de France yang dipersembahkan oleh penyelenggara Tour de France A.S.O (Amaury Sport Organization) dan bekerja sama dengan promotor olahraga asal Indonesia VDA (Veloism Danendra Aksata).

Pihaknya sangat senang dan bersyukur gelaran vent internasional ini bisa dmenggeral pre -eventnya yang

terakhir sebelum kami ke mandalika yaitu di Banua – Banjarmasin.

Menurutnya, hanya Roadbike yang bisa berpartisipati dalam event ini Namun, pihaknya juga membuka kesempatan untuk pesepeda non-roadbike dapat mencoba sensasi balapan ala Tour de France .

"Melalui Road To L’Etape Banua di Banjarmasin nantiVDA sebagai promotor sport & management olahraga terdepan di Indonesia sangat mengedepankan keselamatan peserta terjaga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku,”ungkap Zacky Badrudin, Direktur L'Etape Indonesia by Tour de France.

Road to L’Etape Indonesia – Banua kali ini memiliki 2 jarak yang dapat diikuti oleh peserta, yaitu rute Long

sepanjang 139 km, dan rute short sebanyak 40 km. Peserta akan disuguhkan dengan indahnya

pemandangan sepanjang rute yang telah dipilih oleh team L’Etape Indonesia.

Peserta pun dapat mencoba rute om & Kom yang akan dilalui di Gunung Mawar.

“Dengan adanya Road to L’Etape Indonesia by Tour de France – Banua di Banjarmasin, diharapkan event

ini dapat membawa dampak baik bagi sport tourism di Banjarmasin, Kalimantan Selatan khususnya,”

ungkap Zacky.

Dukungan penuh pun diberikan oleh para pihak seperti Counterpain, Kahf, Jagadiri, Cannondale, Santini,

Wahoo, Pocari Sweat, 100 persen , Strasse , Amanah Air Mineral, Galaxy Hotel, & Fave Hotel. kami mengucakan



Terimakasih atas dukungannya untuk L’Etape Indonesia by Tour de France – Banua, Sampai Jumpa di

Banjarmasin, 7 Mei 2023.

Tentang L’Etape Indonesia By Tour de France

L’Etape Indonesia by Tour de France adalah serangkaian acara bersepeda amatir yang dirancang untuk

merasakan eforia balap sepeda legendaris Tour de France, merupakan acara yang sangat ditunggu-

tunggu pesepeda amatir karena memberikan pengalaman yang unik dengan standar keamanan yang

tinggi dan suasana penuh semangat yang mirip dengan rute perlombaan sepeda dunia Tour de France. (*)