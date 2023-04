Siaran Live SCTV Moji, Jadwal Semifinal Liga Europa 2023: Juventus vs Sevilla, AS Roma vs Leverkusen

Siaran Live SCTV Moji, Jadwal Semifinal Liga Europa: Juventus vs Sevilla, AS Roma vs Bayer Leverkusen.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini tersaji Jadwal Bola semifinal Liga Europa yang rencananya tayang Siaran Langsung SCTV dan Moji TV.

Ada dua laga yang menarik di kasta kedua kancah Eropa ini yakni Juventus vs Sevilla dan AS Roma vs Bayer Leverkusen.

Namun sampai saat ini, belum ada keterangan resmi laga mana yang akan Live SCTV dan Moji TV.

Meski begitu, pertandingan semifinal Liga Europa 2022-2023 baru berlangsung pada Jumat, 12 dan 19 Mei 2023 dini hari WIB.

Pada babak semifinal, Juventus akan menantang tim spesialis juara Liga Europa, lalu duel AS Roma vs Bayer Leverkusen menghadirkan duel guru vs murid.

Laga merebut trofi Liga Eropa ini dapat disaksikan Live di SCTV dan Vidio.

Pertarungan pada babak empat besar mempertemukan empat tim dari Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Spanyol.

Baca juga: Jadwal Live TV Bola Malam Ini: Tottenham vs Man United di Liga Inggris, Siaran TVRI Coppa Italia

Italia kembali mendominasi dengan mengirimkan dua wakil mereka, AS Roma dan Juventus, ke babak semifinal Liga Europa.

Adapun Sevilla mewakili Spanyol dan Bayer Leverkusen dari Jerman.

Diketahui, Juventus melangkah ke semifinal setelah mengalahkan Sporting CP Lisbon dengan agregat skor 2-1.

Lawan Juventus bukanlah enteng lantaran Sevilla dikenal sebagai sang juara Liga Europa.

Terlebih Sevilla berhasil mengamankan empat besar Liga Europa setelah membungkam Man United dengan agregat skor 5-2.

Kendati bapuk di kompetisi domestik, Sevilla cukup baik saat tampil di kompetisi kasta kedua benua Eropa ini.

Klub sepak bola asal Spanyol itu sudah meraih enam gelar juara pada 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, dan 2020.