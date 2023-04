Baju Seragam BCL dan Tiko Aryawardhana dan BCL, Sinyal Istri Mendiang Ashraf Sinclair Lepas Janda

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bunga Citra Lestari (BCL) istri mendiang Ashraf Sinclair mulai menunjukan tanda akan segera melepas masa janda bersama Tiko dalam waktu dekat.

Salah satu sinyalmya. Tiko Aryawardhana nampak pakai seragam keluarga saat kumpul dengan BCL di momen Lebaran 2023.

Artis dan penyanyi Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana akhirnya go public.

Terbukti, kini hubungan keduanya sudah mendapat restu dari orangtua BCL.

Seperti diketahui, hubungan antara artis Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana yang belakangan tengah menjadi perbincangan tampaknya berjalan kian serius.

Sudah menyendiri selama tiga tahun usai kepergian Ashraf Sinclair, belakangan hubungan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana ramai disorot.

Keduanya diduga sedang menjalin hubungan asmara usai beberapa kali kedapatan menghabiskan waktu bersama dan bertemu keluarga besar.

Padahal sebelumnya BCL disinyalir menjalin hubungan spesial dengan Ariel NOAH yang juga menyandang status duda.

Meski sudah mulai kembali menjalin hubungan asmara, momen sesaat BCL setelah ditinggal oleh Ashraf kembali diungkit.

Dalam unggahan tersebut mulanya BCL dan seorang sahabat terlihat kembali mengenang kepergian salah satu kerabat mereka yakni Ardi Anto yang baru saja berpulang beberapa hari lalu.

Sebelum meninggal dunia, Ardi sempat mengabadikan foto BCL saat pertama kalinya tampil menyanyi usai meninggalnya Ashraf.

"I still remeber this picture from @fotokonser 1st show @bclsinclair after Ashraf passed away, ga enak rasanya, kaya hari ini tadi di pemakaman sedih, Al Fatihah buat Ardi dan Ashraf," tulis Bumiaw.