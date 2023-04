Fakta Kafe Mertua Yang Didatangi Ayu Ting Ting Saat di Korea, Bukan Milik Orangtua Boy William

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pergi liburan ke Korea Selatan bersama Bilqis Khumaira Razak sang putri, Pedangdut Ayu Ting Ting datangi kafe mertua.

Namun menariknya kafe yang didatangi Ayu tersebut bukan lah miliki orangtua Boy William yang belakangan tengah ramai dikabarkan menjalin hubungan dengannya.

Setelah puas merayakan Idul Fitri 1444 H bersama keluarga besar di Jakarta, kini Ayu tampak pergi liburan ke Korea bersama Bilqis.

Sayangnya dalam liburan tersebut Boy yang santer disebut sebagai kekasih Ayu tak terlihat muncul.

Hanya sang adik dan Bilqis lah yang menemani Ayu mengunjungi negara yang terkenal dengan dramanya tersebut.

Lewat akun instagram pribadinya, Kamis (28/4/2023) Ayu tampak mengunjungi sejumlah lokasi wisata salah satunya adalah kota Busan.

Tak hanya berlibur, Ayu juga terlihat menyempatkan diri untuk mengunjungi kafe yang disebut sebagai milik mertua itu.

Bukan mertua sungguhan, Ayu dan Bilqis tampak mengunjungi Kafe Magnate yang diketahui merupakan milik orangtua Jimin personel Boy Band BTS Idola keduanya.

"Where are you baby jimin? Arrived in Busan with me and my kids Hurry up..... We'll be waiting right here," tulis Ayu menggoda Jimin.

Tampak dalam foto tersebut Ayu dan Bilqis berpose sembari memperlihatkan penampakan Kafe Magnate dari bagian depan dan samping.

Kedatangan Ayu ke kafe milik mertuanya itu pun berhasil memancing rasa iri warganet yang jug mengidolkan BTS terutama Jimin.

"leny8165 : Nitip salam buat papa mertuaku ka Ayu,"

"putrysut8 : Sayangnya jimin oppa lagi ke USA teh,"

"ayutingting_outfit : Omoo ke cafe papa mertua ya teh,"