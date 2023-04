Jadwal Bola Liga Inggris Live TV SCTV, Liverpool vs Tottenham, Arsenal vs Chelsea Beda Misi

Callum Hudson-Odoi (tengah-biru) pada laga pekan ke-24 Liga Inggris antara Chelsea vs Arsenal di Stadion Stamford Bridge, Selasa 21 Januari 2020. Berikut ini adalah jadwal siaran langsung (live) TV Liga Inggris pekan ini di SCTV, Moji TV dan streaming Vidio.com, yang berlangsung mulai hari Sabtu (28/4/2023) malam ini.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal siaran langsung (live) TV Liga Inggris pekan ini di SCTV, Moji TV dan streaming Vidio.com, yang berlangsung mulai hari Sabtu (28/4/2023) malam ini.

Memasuki pekan 34, jadwal Liga Inggris pekan ini akan diwarnai sejumlah big match seperti Liverpool vs Tottenham Hotspur hingga Arsenal vs Chelsea.

Selain itu, pekan ini juga diwarnai laga-laga menarik lainnya seperti Manchester United vs Aston Villa dan Fulham vs Manchester City.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi laga Liga Inggris mana yang nantinya akan tayang di SCTV.

Meski demikian, seluruh pertandingan Liga Inggris bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

Liga Inggris memasuki fase akhir dimana persaingan menuju juara antara Arsenal dan Manchester City berlangsung ketat.

Kedua tim hanya terpaut dua poin di papan klasemen.

Pekan ini, Man City akan melawan Fulham sementara Arsenal akan menghadapi lawan berat Chelsea.

Jadwal Liga Inggris pekan ini dimulai Sabtu (29/4/2023), dimana tiga laga akan dimainkan, yakni Crystal Palace vs West Ham, Brighton vs Wolves dan Brentford vs Nottingham Forest

Esok harinya, ada laga Manchester United vs Aston Villa, Fulham vs Manchester City hingga Liverpool vs Tottenham Hotspur akan bergulir pada jadwal Liga Inggris pekan ini.

Khusus untuk Man United dan Liverpool, mereka tengah bersaing untuk masuk zona empat besar alias tiket Liga Champions musim depan.

Belum lagi Manchester United ingin mempertahankan kans mereka bertahan di empat besar klasemen Liga Inggris.

Melihat jam tayangnya pada pukul 22.30 WIB, laga Liga Inggris Liverpool vs Tottenham kemungkinan akan disiarkan secara langsung (live) di SCTV.

Adapun laga big match Arsenal vs Chelsea akan menutup pekan ke-34 Liga Inggris pada Rabu (3/5/2023) pukul 02.00 WIB.