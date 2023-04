PSS Agresif Datangkan Pemain Jepang, Persib dan PSM Beda Langkah dengan Persija dan Persebaya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejumlah klub terus aktif di bursa transfer pemain Liga1 2023/2024, seperti PSS Sleman yang begitu agresif dengan sudah mendatangkan tiga pemain asing. Di sisi lain, sejumlah klub besar macam Persib Bandung dan juara bertahan PSM Makassar justru adem ayem.

PSS Sleman sangat agresif di bursa transfer Liga1 2023/2024 ini. Setelah Jonathan Bustos dan Esteban Vizcarra, satu pemain asing lagi dari Jepang, Kei Sano resmi bergabung.

PSS yang tampil buruk di gelaran Liga 1 2022 seolah ingin balas dendam dengan mempersiapkan gelaran musim depan secara benar-benar menyeluruh.

Dilansir TribunWow.com, PSS Sleman yang hanya finis di peringkat ke-16 klasemen Liga 1 2022 lalu saat ini sedang gencar-gencarnya mendatangkan pemain hingga pelatih anyar seusai merombak total susunan pemainnya.

Sosok Jonathan Bustos dan Esteban Vizcarra yang bermain cukup gemilang di Liga 1 2022 lalu kini berhasil diembat oleh PSS Sleman untuk menyongsong musim depan.

Baca juga: CEO Barito Putera Hasnuryadi Sulaiman Potong Tumpeng di Kediaman Pemimpin Umum Banjarmasin Post

Baca juga: Timnas U22 Indonesia vs Filipina: Preview, Jadwal Live dan Link Streaming RCTI, Kenangan Juara

Di kursi kepelatihan, PSS Sleman juga meresmikan sosok Marian Mihail sebagai suksesor Seto Nurdiantoro di Liga 1 2023 mendatang.

Kini, gebrakan tegas telah dilakukan PSS Sleman, di mana Super Elja tengah meresmikan rekrutan anyar lagi setelah Jonathan Bustos dan Esteban Vizcarra.

Dilansir TribunWow.com dari unggahan Instagram @pssleman pada Jumat (28/4/2023), PSS Sleman resmi mendatangkan Kei Sano sebagai rekrutan ketiganya di bursa transfer musim 2023/2024.

"Another new amazing player to announce! Welcome @kei_sano0403 to PSS Sleman family! Looking forward for great season ahead with you (Pemain hebat lainnya untuk diumumkan! Selamat datang @kei_sano0403 di keluarga PSS Sleman! Tak sabar untuk menyambut musim depan yang hebat bersamamu,-red) #PSS #UnityForOurGlory," tulis @pssleman.

Kei Sano merupakan gelandang serang berusia 31 tahun yang sebelum direkrut PSS Sleman, tengah bermain di Liga Malta bersama FC Sirens.

Kei Sano diproyeksikan sebagai motor serangan Super Elja dan bakal menggantikan peran Ze Valente yang hengkang dari PSS Sleman pada putaran pertama Liga 1 2022 lalu.

Sebelum mendatangkan Kei Sano, PSS Sleman sempat tampil beringas dengan berani adu sikut dengan beberapa tim lain untuk mencari pemain baru di Liga 1 2023 kelak.

Dilansir TribunWow.com, PSS Sleman sempat ikut mengincar sosok Rizky Pellu yang santer dikaitkan dengan PSM Makassar lagi seusai hengkang dari Bali United.

Rizky Pellu yang sempat menjadi bagian dari juaranya Bali United di Liga 1 Indonesia tersebut besar kemungkinan bakal dijadikan jenderal lapangan tengah PSS Sleman yang baru saja melepas nama-nama seperti Manda Cingi, Jonathan Cantillana, serta Wahyu Sukarta tersebut.