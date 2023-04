Rencana Pernikahan Millen Cyrus dan Kekasih Bule Buat Ashanty Tersentil, Efek Lamaran di Bali

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baru pacaran selama beberapa bulan, Millen Cyrus dan Lionel Lee memutuskan untuk menikah.

Keduanya membagikan kabar bahagia usai sepupu Aurel Hermansyah tersebut dilamar kala liburan bersama keluarga besar.

Namun rencana pernikahan Millen dengan kekasihnya ini membuat Ashanty dan Anang Hermansyah tersentil.

Keseriusan hubungan Millen dan Lionel kini kian terbukti.

Setelah mendapatkan restu dari keluarga, Lionel yang berkewarganegaraan Australia langsung melamar kekasihnya tersebut.

Dilansir melalui unggahan di akun instagram millencyrus, Kamis (27/4/2023) Lionel melamar Millen di hadapan seluruh keluarga besar yang tengah liburan di Bali.

Lamaran yang diterima Millen tersebut berlangsung secara romantis dengan dekorasi bunga - bunga dan berlatarkan keindahan pemandangan danau Batur, Kintamani.

"The best is yet to come," tulis Millen.

Meski belum mengumumkan secara pasti kapan pernikahan keduanya itu akan berlangsung, Ashanty dan Anang selaku paman dan bibi Millen ikut terseret.

Tak sedikit warganet yang mengkritik sikap Ashanty dan Anang yang mendukung keputusan keponakannya tersbut untuk menikah.

"chieka_cieskayanuar : Bunda @ashanty_ash kagak koment nih...pen tau ap komenya,"

"nmeylaniii's : @chieka_cieskayanuar setauku dulu ashanty pernah marah ke milen waktu pertama2 dia berubah penampilan tp katanya meskipun keluarga udah menentang tp anaknya kayak begini, mau gmn lg?"

"yuli.ana3360 : Gimana tanggapan mas @ananghijau dan mbak @ashanty_ash apakah juga mendukung kaum ini ??? Pasti lah seperti ny,"

