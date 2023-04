Jadwal Bola Hari ini, Spurs vs MU di SCTV, Indonesia vs Filipina di RCTI dan Roma vs Milan Streaming

Simak Jadwal Bola malam ini SEA Games 2023 Kamboja Timnas U22 Indonesia dan Liga Inggris Tottenham vs Manchester United, Liga Italia Roma vs AC Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak Jadwal Bola malam ini, Sabtu (29/4/2023) hingga Minggu dinihari yang menyajikan laga SEA Games 2023 Kamboja Timnas U22 Indonesia, Liga Inggris, Liga Italia dan Liga Spanyol.

Hari ini, ada pertandingan SEA Games 2023 antara Timnas U22 Indonesia vs Filipina pukul 16.00 WIB. Laga Siaran Langsung RCTI.

Jadwal Liga Inggris akan menyuguhkan laga live gratis Tottenham vs Manchester United yang bisa disaksikan Siaran Langsung SCTV pada Minggu dinihari.

Laga AS Roma vs AC Milan akan menjadi pertandingan terpanas Liga Italia pekan ini yang tayang melalui Live Streaming TV Online Bein Sports via Vidio.com.

Sementara Liga Spanyol salah satunya akan menyuguhkan laga Real Madrid vs Almeria.

Jadwal Sepakbola akan di mulai sore ini dengan pertandingan Timnas U22 Indonesia vs Filipina.

Pelatih tim U-22 Indonesia, Indra Sjafri menyatakan kesiapan tim asuhannya tampil di SEA Games 2023. Skuad Garuda Nusantara yang tergabung di Grup A akan memulai perjuangannya di pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara itu dengan menghadapi Filipina.

Laga kontra Filipina dilangsungkan di Stadion Nasional Olimpiade, Phnom Penh, Kamboja, Sabtu (29/4) malam ini.

SEA Games ini untuk saya adalah SEA Games yang kedua dan kami datang ke sini dengan kekuatan 20 pemain sesuai regulasi dan kita siap menghadapi turnamen," kata Indra Sjafri.

Indra Sjafri bersyukur persiapan untuk melakoni laga perdana di SEA Games 2023 berjalan dengan baik. Setelah satu bulan menggelar pemusatan latihan di Jakarta, Rizky Ridho dan kawan-kawan tiba di Kamboja pada Selasa (25/4).

Dari tanggal 25 April sampai hari ini (28/4), Garuda Nusantara langsung menggelar persiapan. Pada hari pertama latihan digelar di hotel, setelah itu tim ini berlatih di The Dream Visakha Training Camp, Phnom Penh.

"Saya sangat terkesan dengan Kamboja, setelah pertama saya datang di tahun 2019, di mana di situ ada turnamen Piala AFF U-22 dan waktu itu kami juara, yang membedakan adalah lapangan sangat bagus, yang dulunya sintetis sekarang sudah lapangan yang saya pikir tadi kami berkunjung ke lapangan sangat baik."

"Dan juga terima kasih untuk panitia yang di sini, hotel juga oke walau kami memang harus latihan dengan jarak 30-35 menit, tempat latihan juga kami sangat baik, mudah-mudahan ini pertanda baik," tutur Indra Sjafri.

Indra Sjafri tidak mau berkomentar mengenai kekuatan Filipina. Menurutnya, Filipina dan tiga tim lainnya di Grup A, yaitu Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste, sama-sama harus direspons dengan baik.