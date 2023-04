Jadwal Bola Siaran Live TV Malam ini, AS Roma vs AC Milan dan Real Madrid vs Almeria Streaming Bein

Penyerang Roma Italia Stephan El Shaarawy (kiri) menendang bola di sebelah gelandang AC Milan Brasil Junior Messias selama pertandingan sepak bola Serie A Italia AC Milan dan AS Roma di stadion San Siro di Milan pada 6 Januari 2022. Penyerang Roma Italia Stephan El Shaarawy (kiri) bersaing dengan gelandang AC Milan Brasil Junior Messias selama pertandingan sepak bola Serie A Italia AC Milan vs Roma di stadion San Siro di Milan pada 6 Januari 2022.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal sepak bola malam hari ini, Sabtu (29/4/2023) hingga Minggu (30/4/2023) dini hari WIB lengkap dengan stasiun TV yang menyiarkan. Ada big match AS Roma vs AC Milan hingga Real Madrid vs Almeria.

Jadwal siaran langsung bola di stasiun TV Indonesia hari ini hingga dini hari nanti akan dipanaskan sejumlah pertandingan menarik dari lanjutan Liga 1Italia, Liga Spanyol, Liga Inggris dan liga top Eropa lainnya.

Dimulai dari Liga Italia, laga bertajuk perebutan posisi keempat akan terjadi di pertandingan AS Roma vs AC Milan, pada Sabtu (29/4/2023) pukul 23.00 WIB yang tayang lewat Live Streaming TV Online Bein Sport 1.

Duel AS Roma vs AC Milan ini akan mejadi pertandingan krusial bagi kedua tim.

Sebab, laga AS Roma vs AC Milan menjadi perebutan zona Liga Champions musim depan.

AS Roma dan AC Man sendiri memiliki poin yang sama, yakni 56 angka.

AC Milan berada di tangga keempat, sedangkan AS Roma menghuni posisi kelima.

Baca juga: Jadwal Bola Liga Inggris Live TV Hari ini Palace v WHU di Moji, Liverpool v Tottenham di SCTV Besok

Baca juga: Gara gara Chelsea Mengejar Rafael Leao, Mudryk Terancam dan The Blues Juga Buru Hakimi Rp 1 Triliun

Oleh sebab itu, kemanangan di laga lanjutan pekan ke-32 Liga Italia itu akan sangat berpengaruh pada kesempatan untuk bisa memastikan tiket mentas di Liga Champions musim depan.

Beralih ke Liga Spanyol, Real Madrid akan menghadapi Almeria pada pekan ke-32, Sabtu (29/4/2023) pukul 23.30 WIB yang tayang lewat Live Streaming Bein SPort 3.

Setelah menelan kekalahan atas Girona 2-4 di pertandingan terakhir, Real Madrid mengusung misi bangkit pada pertandingan melawan Almeria.

Menghadapi Almeria di Santiago Bernabeu, Real Madrid di atas kertas dijagokan meraih kemenangan.

Pasalnya, Almeria kini masih tertahan di papan babah klasemen Liga Spanyol.

Mereka hanya terpaut dua poin dari peringkat teratas zona degradasi.

Meski khans untuk meraih gelar juara Liga Spanyol musim ini terbilang sulit, Real Madrid harus meriah kemenangan jika tak ingin posisinya sebagai runner-up di geser Atletico Madrid yang berada tepat di bawahnya.