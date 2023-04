Sikap Reino Barack ke Adinda Cresheilla Disorot, Suami Syahrini Senyumi Jebolan Putri Indonesia 2022

BANJARMASINPOST.CO.ID - Belakangan ini publik menyoroti sikap suami penyanyi Syahrini saat bertemu dengan Adinda Cresheilla, Putri Indonesia Pariwisata 2022.

Tatapan mata dan ekspresi wajah Reino Barack kepada wanita cantik tersebut menuai sorotan netizen.

Reino dan Adinda bertemu dalam satu acara yang diadakan di Metro TV beberapa hari lalu.

Ada pula komika Kiky Saputri yang juga hadir dalam acara Q & A Metro TV itu. Lainnya juga ada beberapa bintang tamu yang hadir.

Tak ayal, pertemuan Adinda dengan suami artis yang akrab disapa Incess tersebut menuai sorotan publik.

Hal tersebut diketahui dari postingan Adinda melalui akun instagram pribadinya, @dindacresheilla.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id dari unggahan tersebut, Sabtu (29/4/2023), Adinda membagikan beberapa foto dokumentasi saat ia menghadiri acara itu.

Adinda diundang sebagai Putri Indonesia Pariwisata 2022. Dia dandan anggun mengenakan dress, selempang dan mahkota.

“Airing now @metrotv

Yuk cari tau fakta lebih jauh dari seorang Reino Barack. Thank you & humbled for the invitation @qna_metrotv

#PuteriIndonesiaPariwisata2022,“ terangnya dalam caption.

Dalam satu kesempatan, Reino dan Adinda saling bertegur sapa dan berjabat tangan.

Tatapan dan senyuman suami Incess saat berjabat tangan dengan Adinda justru menuai sorotan publik.

Berikut ini beberapa komentar warganet dalam postingan tersebut.