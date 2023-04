Cobaan Rumah Tangga Arya Saloka, Putri Anne Unggah Sindiran untuk Haters

BANJARMASINPOST.CO.ID - Isu keretakan rumah tangga Arya Saloka dan istrinya, Putri Anne kini seperti sudah menjadi isu berkepanjangan.

Pernikahan keduanya banyak disoroti warganet sejak Arya dan Putri sama-sama menghilangkan foto kebersamaan mereka di media sosial masing-masing.

Tak jarang Putri juga membuat sederet unggahan yang menggambarkan kegalauan dan ungkapan sindiran.

Seperti belum lama ini, Putri kembali membuat postingan seolah ditujukan dan menyindir haters.

Dilansir dari Tribunlampung.co.id, Minggu (30/4/2023), mantan pemain sinetron Tukang Ojek Pengkolan tersebut mengunggah kata-kata menyinggung seseorang yang tak menyukainya.

Tak hanya itu, istri Arya Saloka ini juga memuji dirinya sebagai perempuan yang kuat.

“No one watches you harder than those who dislike you - give them a good show.”

“You are not the woman you were a year ago, babe. You are stronger, hotter, smarter, and even more badass," tulis Putri Anne pada Sabtu (29/04/2023).

Tak hanya itu, Putri Anne juga menuliskan soal orang yang punya nilai yang tinggi dan tidak dianggap rendahan.

"Tuhan tahu valuemu tinggi, makanya nggak dikasih yang flash sale," ungkapnya.

Kendati demikian, postingan tersebut belum diketahui ditujukan kepada siapa.

Setelah gosip keretakan rumah tangganya dengan Arya mencuat, Putri Anne tak jarang menyuarakan isi hati lewat unggahan pada Instagram pribadinya itu.

Terlebih, di halaman Instagram Putri Anne maupun Arya tak mengunggah foto satu sama lain.

Ini pun mengundang pertanyaan netizen soal hubungan rumah tangga mereka.