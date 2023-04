Jadi Pengganti Celine Evangelista, Ria Andrews Ingin Bareng Stefan William Menetap di Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perceraian aktris Celine Evangelista dengan aktor Stefan William masih kerap diperbincangkan publik.

Maklum, kini kedua orangtua Lucio Otthild William dan Eadred Koa Lewis Miguel itu memilih jalan hidup masing-masing.

Celine sebelumnya diisukan menjalin kasih dengan komika Marshel Widianto namun nyatanya itu hanya settingan.

Sementara, Stefan kini tinggal di Bali bersama pasangan barunya yang bernama Ria Andrews, bule asal Inggris.

Kini jadi pengganti Celine, Ria kerap menemani Stefan yang kini memilih hidup di Bali.

Dari penelusuran Banjarmasinpost.co.id melalui instagram pribadi Ria, @ria.travelwithmeri, Minggu (30/4/2023), travel vlogger berambut panjang tersebut punyai keinginan untuk tinggal di Indonesia selamanya.

Hal itu diketahui dari pengakuannya saat menjawab salah satu pertanyaan dari warganet di instagram.

Ada sebuah pertanyaan untuk Ria soal sampai kapan dia akan tinggal di Indonesia.

“How long u will stay in Indonesia?, “ tanya warganet.

Kekasih Stefan mengatakan akan tinggal di Indonesia untuk selamanya.

Dia ingin menjadi penduduk Indonesia sementara kapan pun dia mau ke luar negeri maka dia akan pergi.

“For the foreseeable future

I want Indonesia to be my base, then travel occasionally to different countries, “ beber Ria.

Perlakuan Ibu Stefan William pada Ria Andrews