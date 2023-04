Jadwal Bola Liga Inggris: Leicester vs Everton di SCTV, Arsenal vs Chelsea dan Liverpool Streaming

Jadwal Liga Inggris siaran langsun (live) akhir pekan siaran langsung SCTV dan Moji TV. Live Streaming TV Online ada Arsenal vs Chelsea dan Liverpool

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah Jadwal Liga Inggris hari ini Minggu (30/4/2023) hingga Selasa lusa yang siaran langsung (live) TV di SCTV, Moji dan streaming Vidio.com.

Jadwal siaran langsung gratis Liga Inggris akhir pekan ini ada laga Leicester City vs Everton via Siaran Langsung SCTV dan dan Newcastle United vs Southampton gratis di Moji TV.

Liga Inggris yang memasuki pekan ke 34 malam ini juga ada laga big match seperti Liverpool vs Tottenham Hotspur.

Bigmatch lainnya ada laga Arsenal vs Chelsea pada Rabu, 3 Mei 2023 dinihari melalui Live Streaming TV Online Vidio.com.

Laga lain juga tersaji Manchester United vs Aston Villa dan Fulham vs Manchester City.

Liverpool dan Tottenham saling berhadapan untuk memperebutkan tiga poin di Anfield dalam lanjutan Liga Inggris pada Minggu, 30 April.

The Reds asuhan Jurgen Klopp difavoritkan untuk mengalahkan klub krisis Spurs di Merseyside akhir pekan ini.

Sayangnya laga ini tidak ditayangkan gratis SCTV namun bisa disaksikan melalui TV Online berlangganan.

Liverpool memenangkan pertandingan Liga Premier ketiga mereka dengan cepat di tengah pekan ketika mereka mengalahkan West Ham di tengah pekan.

Meskipun The Reds harus tampil sempurna mulai dari sini untuk memiliki peluang masuk empat besar pada saat-saat terakhir.

Tottenham menunjukkan semangat di babak kedua untuk bermain imbang di kandang melawan Man Utd pada hari Kamis, meskipun mereka tampak letih pada akhir hasil imbang 2-2 itu dan mereka mungkin tidak memiliki cukup tenaga untuk menangani Liverpool yang energik, yang hanya kalah sekali di Anfield musim ini.

Mohamed Salah cukup sering menjadi momok Spurs dan superstar Mesir itu mencetak kedua gol saat The Reds mengalahkan Tottenham 2-1 di ibu kota pada November lalu.

Secara total, pemain berusia 30 tahun itu telah mencetak tujuh gol Liga Premier melawan Tottenham selama karirnya bersama The Reds, dan pemain sayap yang produktif itu terlihat seperti kandidat yang sangat baik di pasar pencetak gol kapan saja pada hari Minggu.

hari berikutnya ada laga Arsenal vs Chelsea. lagha ini juga tidak tayang gratis TV nasional.